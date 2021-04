Sicherer durchs Grüne radeln

Radfahrer kommen in Bottrop auf den schöneren Strecken abseits der stark befahrenen Hauptverkehrsstraßen viel besser voran. Für diese SPD-Idee warb Ratsherr Rüdiger Lehr vor der Ratswahl im vorigen Jahr. Denn solche Strecken führten nicht nur oft durchs Grüne, sie seien auch viel sicherer.

Jetzt arbeitet der Vorsitzende des Verkehrsausschusses daran, einige Hemmnisse für Radfahrer auf den von ihnen bevorzugten Strecken zu beseitigen. Denn Vorfahrt für Radfahrer am Torbogenhaus des Stadtgartens hatte der Bottroper auch vor der Ratswahl schon gefordert. Auch an den Querstraßen des City-Trails am Kirchschemmsbach setzt er sich dafür ein, stößt aber noch auf Sicherheitsbedenken.