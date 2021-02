Selbsthilfegruppe richtet sich an verlassene Partner

Menschen, die unverhofft von ihrem Partner verlassen wurden, finden in Bottrop Unterstützung in einer neuen Selbsthilfegruppe

Bottrop. In Bottrop startet eine neue Selbsthilfegruppe. Sie richtet sich an verlassenen Partner, die plötzlich vor vollendete Tatsachen gestellt wurden.

Eine neue Selbsthilfegruppe in Bottrop will Menschen ansprechen, die „verlassen“ wurden. Das Angebot richtet sich an verlassene Partner – Frauen wie Männer – die unverhofft vor vollendete Tatsachen gestellt werden, denen der Boden unter den Füßen weggezogen wird, die voller Scham eher alles mit sich ausmachen, die eine ungewohnte Einsamkeit erleben, die Kindererziehung, die Finanzen oder auch nur die Freizeitgestaltung wieder allein in die Hand nehmen müssen. Dabei spiele es keine Rolle, ob dieser Lebensumbruch ganz frisch ist oder schon länger zurück liegt, heißt es in der entsprechenden Ankündigung

Da echte Treffen nicht möglich sind, startet die Gruppe im digitalen Raum – erstmals am Montag, 15. Februar um 18 Uhr. Die Gruppe soll den Raum für einen Erfahrungsaustausch bieten. Vertrauensvolle Gespräche, Informationen und Tipps sollen untereinander zur Bewältigung der neuen Lebenssituation beitragen. Welche neuen Ziele kann ich mir stecken? Wie orientiere ich mich neu?

Den Link zum Auftakttreffen können Interessierte beim SkF Bottrop, 02041-18 663 0, www.skf-bottrop.de/kontakt oder beim Selbsthilfe-Büro 02041-23019, selbsthilfebottrop@paritaet-nrw.org, erfragen. Weitere Treffen sind einmal im Monat geplant.