Selbsthilfe in Bottrop: Über 50 Gruppen sind aktiv

Bottrop. In über 50 Selbsthilfegruppen können sich Betroffene in Bottrop austauschen. Ein neuer Wegweiser bündelt die Informationen zu den Angeboten.

„Gemeinsam sind wir stärker“ heißt das Motto der Selbsthilfegruppen, in denen sich Menschen bei gesundheitlichen, seelischen und sozialen Belastungen gegenseitig unterstützen. In Bottrop tauschen sich Menschen in über 50 Gruppen aus und stärken sich in der Gemeinschaft. Sie wollen nun noch mehr auf sich aufmerksam machen.

Es gebe zwar etliche Wege in die Selbsthilfe, über Ärzte, Internet, Kontakte mit Betroffenen und Gruppen, sagt Friederike Lelgemann, Ansprechpartnerin im Selbsthilfe-Büro der Paritätischen, aber oft würden Betroffene sagen, der Weg sei nicht so einfach in die Selbsthilfegruppe oder: „Ich wusste nicht, was es alles für Gruppen gibt.“

Selbsthilfe in Bottrop: Über 50 aktive Gruppen

Um die Vielfalt deutlich und den Weg einfacher zu machen, veröffentlicht das Selbsthilfe-Büro nun „einen Wegweiser in die Selbsthilfe“. Die Anregung sei von Bürgermeisterin Monika Budke ausgegangen, die eine schriftliche Information über die verschiedenen Angebote vermisste, um die Selbsthilfe präsenter zu machen. Da es so etwas in Bottrop bislang nicht gab, informierte man sich in einigen Nachbarstädten und entschied sich für das vorliegende 70-seitige Format.

Darin stellen sich alle Selbsthilfegruppen auf jeweils einer Seite vor, in alphabetischer Reihenfolge von Aids bis Verlassene. Die Inhalte wurden den Gruppen freigestellt, meist erfährt man alle Hinweise zum Was, wann und wo und einem Telefonkontakt. Es gibt auch Gruppen, die Genaueres erst nach einer Kontaktaufnahme über das Selbsthilfe-Büro weitergeben, um die Gruppenmitglieder zu schützen. Der Wegweiser soll zeigen: „Was gibt es eigentlich, wo kann ich mich informieren.“

Wichtig für Betroffene ist der Erfahrungsaustausch

Dabei müsse man nicht unbedingt selbst von einer Krankheit betroffen sein, sagt Jürgen Heckmann vom Sprecherteam der AG Bottroper Selbsthilfegruppen: „Wichtig ist die Information und der Erfahrungsaustausch.“ Die Selbsthilfe befähige die Menschen, die Situation zu akzeptieren, mit dem Problem zu leben und sich diesem aktiv zu stellen. Allen Gruppen machten die Erfahrung, nicht alleine zu sein mit einer Krankheit oder einem Problem.

Den Druck der Broschüre mit zuerst einmal 1000 Exemplaren hat die Sparkasse Bottrop im Rahmen ihres sozialen Engagements finanziert. Die Broschüre wird in den Filialen der Sparkasse, dem Bürgerbüro, Beratungseinrichtungen und Arztpraxen ausgelegt. Nach Bedarf soll der Wegweiser im Laufe der Zeit aktualisiert werden. Zusätzlich gibt es noch einen Flyer, der die einzelnen Gruppen kurz auflistet und die Kontaktmöglichkeit aufzeigt.

Als barrierearmes Dokument ist das komplette Heft auch als PDF-Datei herunterzuladen unter www.selbsthilfe-bottrop.de, Kontakt über Selbsthilfe-Büro Bottrop, Gerichtsstraße 3, 02041 23019

