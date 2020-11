Sekundarschule organisiert einen Kennenlern-Tag im Netz

Kirchhellen . Frisch ausgezeichnet als „Mint-freundliche Schule“ lädt die Sekundarschule zum Tag der offenen Tür. Der muss wegen Corona im Netz stattfinden.

Da die Stadt die Durchführung von Tagen der offenen Tür für alle weiterführenden Schulen untersagt hat, geht die Sekundarschule Kirchhellen einen neuen Weg. Schulleiter Stefan Völlmert und sein Team öffnen ab Freitag, 13. November, eine virtuelle Tür auf der Homepage der Schule.

In kurzen Videos können Eltern sowie Schülerinnen und Schüler der vierten Grundschulklassen über www.sekundarschule-kirchhellen.de einen Eindruck vom Leben und Lernen an der Sekundarschule Kirchhellen erhalten. Da auf diesem Weg keine Möglichkeit zu persönlichen Gesprächen besteht, können per Mail Anfragen zum Konzept der Schule gestellt werden. Die Mailadresse hierfür lautet sekundarschule-kirchhellen@bottrop.de.

Virtueller Rundgang

„Die Schule der Zukunft hat hier in Bottrop ein Zuhause gefunden. Wir freuen uns darauf unsere Arbeit präsentieren zu dürfen, auch wenn wir dies nicht vor Ort tun können“ so Völlmert. „Wir hoffen aber, dass der virtuelle Rundgang vermitteln kann, dass uns die Freude am Lernen für jedes einzelne Kind sehr am Herzen liegt“.

Für den 11. Januar 2021 um 18 Uhr plant die Sekundarschule einen Informationsabend für Eltern in der Aula über das pädagogische Konzept. Ob diese Veranstaltung wie geplant stattfinden kann ist allerdings noch völlig offen. Sicher ist, dass ab sofort Anmeldetermine unter 02045-9591130 für die Anmeldewoche vom 1. bis 4. Februar vereinbart werden können.

Auszeichnung als „Mint-Freundliche Schule“

Die Sekundarschule Kirchhellen wurde nach dreijähriger erfolgreicher Profilbildung erneut mit dem Signet „Mint-freundliche Schule“ von Prof. Hannes Federrath und der Ministerin für Schule und Bildung des Landes NRW, Yvonne Gebauer,geehrt. Die „Mint-freundlichen Schulen“ werden für Schülerinnen und Schüler, Eltern, Unternehmen sowie die Öffentlichkeit durch die Ehrung sichtbar und von der Wirtschaft nicht nur anerkannt, sondern auch besonders unterstützt.

Bundesweite Partner der Initiative „Mint Zukunft schaffen“ zeichnen in Abstimmung mit den Landesarbeitgebervereinigungen und den Bildungswerken der Wirtschaft diejenigen Schulen aus, die bewusst Mint-Schwerpunkte setzen. Die Schulen werden auf Basis eines standardisierten Kriterienkatalogs bewertet und durchlaufen einen bundesweit einheitlichen Bewerbungsprozess. Schulleiter Stefan Völlmert ist sehr stolz auf diese Auszeichnung: „Dass es uns schon nach drei Jahren der Profilbildung gelungen ist diese Auszeichnung erneut zu erlangen, zeigt, wie intensiv wir an der Schärfung unseres Profils arbeiten.“