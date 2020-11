Seelsorger werben auf Friedhöfen für Andenken ohne Andrang

Bottrop . Bottroper Pfarreien verteilen an den Gräbern geweihte Tannenzweige. So soll das Gedenken auch im kleinen Kreis Angehörigen Trost spenden.

Allerheiligen ist für viele katholische Christen ein wichtiger Tag des Gedenkens an die Verstorbenen. In den Tagen davor werden die Grabstellen gesäubert, geschmückt und mit Lichtern versehen. Am Feiertag selbst herrscht meist ein großer Andrang auf den Friedhöfen. Der soll in der Zeit der Pandemie möglichst vermieden werden. Das stellt auch die Kirchen in Bottrop vor eine große Herausforderung und verlangt Phantasie und kreative Ideen.

Die Bottroper Pfarreien St. Joseph und St. Cyriakus haben sich jedenfalls etwas Besonderes einfallen lassen. Auf dem Park-,West-,Ost- und Alten Friedhof waren am Sonntag Seelsorger anzutreffen. Menschen, die zu Allerheiligen die Gräber ihrer Angehörigen besuchten, konnten dort am Nachmittag mit einem in Weihwasser getauchten Tannenzweig die Gräber selbst segnend besprengen, eine Karte mit Segensgebet mitnehmen und ihre Grablichter und Kerzen an einem Feuer entzünden.

Große Gruppen vermeiden

In der Feuerschale wurden auch die ölgetränkten Wattebäuschchen von Taufen und Firmungen verbrannt, die sonst im Osterfeuer gelandet wären. Auf dem Parkfriedhof sprachen Propst Jürgen Cleve und Diakon Carsten Ossig die Menschen an: „Wir können nicht in großen Gruppen über den Friedhof ziehen, deshalb bieten wir an, dass die Menschen ihre Gräber selbst segnen können.“ In besonderen Zeiten müsse die Kirche noch stärker zu den Menschen gehen, erklärten die Seelsorger.

Cleve betonte, dass man weiterhin Gottesdienste durchführen werde, auch die Kirchen blieben geöffnet, aber „ wir können nicht mehr alles erlauben und müssen einige Aktivitäten zurückschrauben.“ Die Friedhofsbesucher nahmen das Angebot gerne an, manche kamen bewusst an den Pavillon an der Trauerhalle wie Anna Schiewek, die sonst schon am Morgen gekommen wäre.

Zustimmung von den Angehörigen

Heidrun und Lars Meier finden die Idee gut: „Toll, dass man den Segen zu den Gräbern bringen kann, dass ist wichtig in der Corona-Zeit.“ Familie Wagenknecht: „Eine feine Geste, sehr persönlich und emotional“, “ ist ebenso angetan wie die Familie Thiel und Wegner: „Super, besonders in der Zeit der Einschränkungen.“

Maria geht an Allerheiligen immer auf den Friedhof und findet es „schön, dass es jetzt so gemacht wird.“ Sie hat vorher fünf Gräber von Angehörigen mit Blumen und roten Grablichtern ausgestattet. Silke Meier begleitet ihre Mutter , „die Allerheiligen einfach hier hin muss“ zum Grab des Vaters.

Einige Menschen verzichten darauf, am Feiertag die Friedhöfe zu besuchen. Peter (84) hat das Grab seiner Frau bereits vor zwei Wochen „in Schuss“ gebracht und entfernte am Samstag nur noch die herabgefallenen Blätter und entzündete eine Langzeitkerze. „Ich kann auch an meine Frau zu Hause denken und komme dann nächste Woche wieder hierher.“

„Nicht fixiert auf den Feiertag“

„Ich bin nicht fixiert auf den Feiertag“, sagt Karin, die am Samstag das sonnige Wetter nutzt, ebenso wie die ältere Dame, die feststellt: „ Hier kann ich heute ohne Mundschutz sein, morgen wahrscheinlich nicht.“

Grundsätzlich gelten keine Obergrenzen für religiöse Veranstaltungen im Freien. Das Recht auf Religionsausübung ist ein hohes Gut, geschützt durch Artikel 4 des Grundgesetzes. Eine besondere Gefährdung könnte nach dem Friedhofsbesuch entstehen, wenn sich anschließend traditionell größere familiäre Verabredungen ergeben. Da greift dann zwar wieder das Verbot der großen Familienfeiern, aber wer kann das kontrollieren? Es bleibt da nur die Hoffnung, dass sich die Menschen an die Vorgaben gehalten haben.