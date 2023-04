Sechs Bottroper Schulen bekommen fast 1500 iPads

Bottrop. Das Land lenkt eigenes und EU-Fördergeld an sechs Bottroper Schulen. Sie bekommen fast 1500 iPads für den Unterricht.

Aus Mitteln des Landes und der Europäischen Union erhalten sechs Bottroper Schulen fast 1500 iPads zur Verbesserung ihrer digitalen Ausstattung. Die Mittel stammen aus dem Förderprogramm „Digitale Ausstattungsoffensive“ des Landes NRW und aus dem EU-Förderprogramm „react.EU“.

Angesichts der Corona-Pandemie hat das Land Geld für die digitale Ausstattung von Förderschulen und Schulen an sozial benachteiligten Standorten gegeben. Gefördert werden die Schule am Tetraeder, die Schule am Stadtgarten, die Rheinbabenschule und die Janusz-Korczak-Gesamtschule.

Ursprünglich sollte auch die Hauptschule Welheim Fördermittel zur Verfügung gestellt bekommen. Da die Schule bis zum Sommer 2026 auslaufen wird, war es nicht möglich die Zweckbindungsfrist von vier Jahren zu erfüllen. Das Budget für die Hauptschule Welheim wurde deshalb auf die vier anderen Schulen übertragen Eine Berücksichtigung anderer Schulstandorte war nicht möglich. Durch die Fördermittel in Höhe von 522.375 Euro konnten insgesamt 1131 iPads plus Hüllen angeschafft werden.

Auch die EU-Förderung soll helfen beim Aufholen nach Corona und eine grüne, digitale und stabile Erholung der Wirtschaft vorbereiten. Die Landesregierung hat nach sozialen Kriterien entschieden, dass das Berufskolleg der Stadt Bottrop und die Albert-Schweitzer-Schule aus diesem Programm mit Fördermitteln bedacht werden. Durch die Förderung in Höhe 149.750 Euro konnten insgesamt 325 iPads inkl. Hüllen angeschafft werden.

