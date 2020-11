Schwerer Unfall in Kirchhellen: Autofahrer prallt gegen Baum

Der 43 Jahre alte Autofahrer aus Gladbeck verletzte sich bei dem Aufprall schwer. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise über den Unfallhergang.

Ein schwerer Verkehrsunfall ist auf der Hackfurthstraße in Kirchhellen passiert. Ein Autofahrer aus Gladbeck prallte mit seinem Wagen frontal gegen einen Baum und wurde schwer verletzt.

Wie die Polizei berichtet, war der 43-jährige Autofahrer am Montag morgen gegen 8.50 Uhr in seinem Wagen auf der Hackfurthstraße in Richtung Kirchhellen unterwegs. Dann kam er aber in der Nähe der Einmündung der Straße Eichenkamp plötzlich mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen den Baum. Rettungssanitäter brachten den schwer verletzten Fahrer ins Krankenhaus, berichtet die Polizei.

Unfallursache ist noch nicht klar

Das defekte Auto ließen die Polizeibeamten abschleppen und sicherstellen. Der Sachschaden bei dem Unfall wird auf etwa 12.000 Euro geschätzt.

Die Unfallursache sei noch unklar, heißt es in dem Bericht. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können. Sie können unter der Telefonnummer 0800/2361 111 Hinweise zu dem Unfall geben.