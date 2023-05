Polizei Schwerer Unfall in Bottrop sorgt für Staus in der Innenstadt

Bottrop. In der Bottroper Innenstadt sind drei Autos zusammengestoßen. Die Teil-Sperrung der Kreuzung am Gleiwitzer Platz hat für Staus gesorgt.

In der Bottroper Innenstadt ist am am Mittwochnachmittag gegen 16.20 Uhr zu einem schweren Unfall gekommen. An der Ecke Osterfelder Straße/Hans-Böckler-Straße/Peterstraße, direkt am Gleiwitzer Platz, sind drei Autos zusammengestoßen.

Eines der Fahrzeuge hat einen schweren Schaden an der Motorhaube, auch die anderen beiden Fahrzeuge, darunter ein Taxi, sind beschädigt worden. Die drei Autos mussten abgeschleppt werden. Zwei Rettungswagen sowie ein Notarztwagen waren zwischenzeitlich im Einsatz. Mindestens eine Person musste ins Krankenhaus gebracht werden. Feuerwehr und Polizei konnten noch keine weiteren Details zum Unfallhergang nennen.

Die Polizei hatte die Osterfelder Straße aus Richtung der Innenstadt über eineinhalb Stunden lang gesperrt. Das sorgte im Feierabendverkehr für Staus. Von der Peterstraße aus konnte man nicht auf die Hans-Böckler-Straße weiterfahren, sondern nur links oder rechts in die Osterfelder Straße abbiegen.

Die Sperrung wurde am frühen Abend aufgehoben.

