Bei dem Unfall in Boy verkeilten sich beide Wagen – der Transporter-Fahrer wurde eingeklemmt.

Schwer verletzt Schwerer Unfall in Bottrop – Lkw-Fahrer eingeklemmt

Bottrop. Bei einem schweren Unfall in Bottrop-Boy sind am Dienstag zwei Männer verletzt worden. Der Fahrer eines Klein-Lkw wurde im Wagen eingeklemmt.

Schwerer Unfall in Bottrop-Boy: Auf der Straße „Im Gewerbepark“ kurz hinter der Scharnhölzstraße hat es am Dienstagnachmittag gekracht. Wie die Feuerwehr am Abend mitteilte, war gegen 16.45 Uhr ein Kleintransporter mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert.

Der Autofahrer wurde leicht verletzt. Der Fahrer des Transportes dagegen wurden in seinem Wagen eingeklemmt und schwer verletzt. Als die Rettungskräfte zum Unfallort kamen, wurden die Verletzten schon vorbildlich von mehreren Ersthelfern betreut.

Wagen waren durch die Kollision miteinander verkeilt

Die Feuerwehr musste zuerst Beifahrertür und Windschutzscheibe entfernen, um dem Rettungsdienst Zugang zum Verletzten zu verschaffen. Dann befreite die Feuerwehr die Beine des Fahrers – was nicht einfach war, da die Fahrzeuge durch die Wucht des Aufpralls miteinander verkeilt waren. Erst nach 25 Minuten war der Verletzte frei. Beide Fahrer kamen ins Krankenhaus.

Die Straße war während der Rettungs- und Aufräumarbeiten für eine Stunde komplett gesperrt. Gegen 17.45 Uhr war der Einsatz der Feuerwehr beendet. Die Polizei hat Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

