Schwerer Unfall in Bottrop: Frau (44) muss ins Krankenhaus

Bottrop. Auf einer vielbefahrenen Kreuzung nah der Bottroper Innenstadt ist es zu einem Unfall gekommen. Eine Frau musste schwer verletzt ins Krankenhaus.

Bei einem schweren Unfall am frühen Samstagmorgen in der Nähe der Bottroper Innenstadt sind zwei Frauen verletzt worden, eine von ihnen schwer.

Die 44-Jährige aus Bottrop war nach Polizeiangaben auf der Hans-Sachs-Straße in Richtung Kirchhellen unterwegs und wollte in die Eichenstraße links abbiegen. Auf der Kreuzung stieß sie mit dem Fahrzeug einer 59-jährigen Dorstenerin zusammen, die in Richtung Innenstadt unterwegs war.

Beide Frauen sagen, ihre Ampel sei grün gewesen. Die 44-Jährige wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, die 59-Jährige vorsorgliche ebenfalls. Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, es entstand ein Sachschaden von etwa 6000 Euro.

