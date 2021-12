Zu einem schweren Unfall ist es am Montag in Bottrop gekommen.

Unfall Schwerer Unfall in Bottrop: Drei Verletzte und hoher Schaden

Bottrop. In Bottrop ist es am Montag zu einem schweren Unfall gekommen. Zwei Fahrzeuge sind frontal zusammengestoßen, drei Personen wurden verletzt.

Zu einem schweren Unfall mit drei Verletzten ist es am Montagnachmittag in Bottrop gekommen. Es entstand ein hoher Sachschaden.

Gegen 16.30 Uhr fuhr ein 78 Jahre alter Autofahrer auf der Bottroper Straße in Richtung Kirchhellen. An der Einmündung zur Schneiderstraße bog er zunächst nach links ab. Dann jedoch lenkte er sein Fahrzeug nach bisherigen Erkenntnisse der Polizei zurück in die ursprüngliche Fahrtrichtung. Dabei stieß er frontal mit einem ihm auf der Bottroper Straße entgegenkommenden Auto einer 69-Jährigen zusammen.

Beide Fahrer und die Beifahrerin (68) der 69-Jährigen verletzten sich bei dem Unfall leicht und wurden von Rettungskräften in umliegende Krankenhäuser gefahren. Beide Wagen waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand an beiden Fahrzeugen ein Gesamtschaden von etwa 20.000 Euro. Die Fahrbahn musste in beide Richtungen kurzzeitig gesperrt werden.

Weiterer Unfall auf der Bottroper Straße

Ebenfalls auf der Bottroper Straße gab es am Montagnachmittag noch einen weiteren Unfall, der aber laut Polizei nichts mit dem Frontalzusammenstoß zu tun hatte. Eine 29 Jahre alte Autofahrerin war auf der Bottroper Straße in Fahrtrichtung Kirchhellen unterwegs, als sie auf das vorausfahrende Auto eines 65-Jährigen auffuhr. Der Mann hatte kurz zuvor verkehrsbedingt bremsen müssen.

Die Fahrerin sowie die Beifahrerin des Mannes erlitten Verletzungen. Rettungskräfte fuhren sie in Krankenhäuser. Auch das Kind (fünf Monate) der 29-Jährigen, das sich zum Zeitpunkt des Unfalls auf der Rückbank befunden hatte, wurde sicherheitshalber mit ins Krankenhaus genommen. Der Sachschaden lag bei etwa 4000 Euro.

