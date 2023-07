Schwerer Unfall: Bottroper (74) übersieht Motorradfahrerin

In Gladbeck hat es einen Unfall mit einem Autofahrer aus Bottrop und einer Motorradfahrerin aus Bottrop gegeben.

Bottrop. In Gladbeck hat es einen Unfall mit einem Autofahrer und einer Motorradfahrerin (beide aus Bottrop) gegeben. Die Frau wurde schwer verletzt.

Ein älterer Mann aus Bottrop hat in Gladbeck am Samstag gegen 12.40 Uhr einen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 74-Jährige mit einem Auto auf der Hornstraße im Stadtteil Ellinghorst in westlicher Richtung. Er beabsichtigte links auf ein Grundstück abzubiegen. Dabei übersah er eine Bottroperin auf ihrem Motorrad.

Es kam zum Zusammenstoß. Die 54-Jährige stürzte mit dem Motorrad und wurde schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie ins Barbara-Hospital in Gladbeck. Nach Polizeiangaben verblieb sie dort stationär. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von circa 3000 Euro.

