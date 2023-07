Schwerer Unfall auf Bottroper Verkehrsachse sorgt für Stau

Die Kreuzung Kirchhellener Straße/Lindhorststraße in Bottrop ist am Dienstagnachmittag wegen eines Unfalls gesperrt.

Bottrop. Auf der Kirchhellener Straße in Bottrop ist es am Dienstagmittag zu einem schweren Unfall gekommen. Eine große Kreuzung ist gesperrt.

Ein schwerer Unfall auf der Kirchhellener Straße in Bottrop sorgt am frühen Dienstagnachmittag für Staus. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei sind gegen 13 Uhr zwei Fahrzeuge an der Kreuzung zur Lindhorststraße, also zwischen Brabus und dem Bahnhof Nord, zusammengestoßen.

Unfall in Bottrop: Busse werden umgeleitet

Wie Polizeisprecher Andreas Lesch auf Nachfrage mitteilt, ist mindestens eine Person bei dem Unfall verletzt worden. Die Kirchhellener Straße ist in Richtung Innenstadt gesperrt, im gesamten Kreuzungsbereich kommt es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Genauere Informationen zu dem Unfall kann die Polizei noch nicht geben. Unklar ist noch, wie lange die Sperrung anhält. Auf der Fahrt Richtung Kirchhellen und zur A2 von Bottrop aus kommt es zu Staus. Die Busse der Vestischen fahren aktuell eine Umleitung.

