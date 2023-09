In Bottrop ist bei einem Unfall am Freitag ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Auch an anderer Stelle gab es einen schwierigen Einsatz. (Symbolbild)

Blaulicht Schwerer Motorrad-Unfall in Bottrop – Helikopter im Einsatz

Bottrop. In Bottrop ist bei einem Unfall am Freitag ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Auch an anderer Stelle gab es einen schwierigen Einsatz.

Gleich zwei schwere Einsätze haben die Bottroper Rettungskräfte am Freitagabend unter Spannung gesetzt. Am Südring wurde ein Motorradfahrer bei einem Unfall schwer verletzt, weshalb ein Rettungshelikopter angefordert wurde – gleichzeitig stürzte ein Rollstuhlfahrer auf der Halde Haniel, wie die Feuerwehr am späten Abend mitteilte.

Ein Pkw und ein Motorradfahrer waren nach Feuerwehrangaben am Südring zusammengestoßen, die Verletzungen ließen einen Abtransport per Krankenwagen nicht zu. Ein Rettungshubschrauber übernahm diese Aufgabe stattdessen, der Südring war in beide Fahrtrichtung für etwa eine Stunde gesperrt.

Einsätze der Rettungskräfte in Bottrop: Rollstuhlfahrer stürzt auf der Halde Haniel

Zeitgleich sei ein Rollstuhlfahrer auf der Halde Haniel gestürzt, teilte die Feuerwehr am Abend mit. Wegen des unwegsamen Geländes unterstützten den Rettungsdienst Kräfte der Feuerwehr – am Ende mit Erfolg, der Mann kam ebenfalls ins Krankenhaus. (red)

