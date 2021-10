Beamte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit haben an einer Pizzeria eine Gemüselieferanten ohne gütigen Aufenthaltstitel festgenommen.

Gastronomie Schwarzarbeit: Zoll stellt Lieferanten an Bottroper Pizzeria

Bottrop. Beamte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit haben an einer Pizzeria einen Mann ohne Arbeitserlaubnis gestellt. Er lieferte gerade Gemüse.

Bei der Überprüfung einer Pizzeria in Bottrop am Montag hat der Zoll einen türkischen Staatsangehörigen ohne gültigen Aufenthaltstitel vorläufig festgenommen. Der 31 Jahre alte Mann war gerade dabei, Gemüse an die Pizzeria zu liefern. Er versuchte zu fliehen, als die Beamten der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Dortmund seine Personalien erfassen wollten. Doch nach wenigen Metern konnte er gestoppt werden.

Lesen Sie hier weitere Nachrichten aus Bottrop:

Der Mann hatte einen italienischen Aufenthaltstitel und einen italienischen Reiseausweis für Flüchtlinge bei sich. Diese Dokumente erlaubten ihm zwar einen vorübergehenden Aufenthalt in Deutschland. Arbeiten durfte er damit jedoch nicht. Um einer Beschäftigung nachgehen zu dürfen, benötigen türkische Staatsangehörige einen Aufenthaltstitel, der zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit in der Bundesrepublik Deutschland berechtigt. Der Aufenthaltstitel aus einem anderen EU-Land reicht hierfür nicht. Gegen den Gemüselieferanten wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des illegalen Aufenthalts eingeleitet. Über seinen weiteren Verbleib entscheidet die Ausländerbehörde.

Auch für den Arbeitgeber des Beschuldigten gibt es juristische Folgen. Er muss mit Verfahren wegen der Beihilfe zum illegalen Aufenthalt und der illegalen Beschäftigung von Arbeitnehmern ohne gültige Arbeitsgenehmigung rechnen.

Täglich wissen, was in Bottrop passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bottrop-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop