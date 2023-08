Schützenfest Kirchhellen: Das Festprogramm im Überblick

Das Antreten der Schützen in Bottrop-Kirchhellen bei der Königsübung am 5. August.

Bottrop-Kirchhellen. Erstmals wieder seit 2017 laden die Schützen zum „Allgemeinen Bürger-Schützenfest“ in Bottrop-Kirchhellen. Das ist das Programm ab Samstag.

Mit dem Antreten der Schützen am Festzelt am Josef-Terwellen-Platz beginnt am Samstag, 2. September, das dreitägige Bürgerschützenfest in Kirchhellen. Das Programm im Überblick.

Samstag, 2. September: Um 17.45 Uhr treten die Schützen an zur Feierstunde am Ehrenmal auf dem alten Kirchplatz. Nach dem Rückmarsch beginnt um 19 Uhr die Eröffnung im Festzelt. Ab 20 Uhr gestalten die Band „Mottek“ und die Blasmusik Altheim den Eröffnungsball.

Sonntag, 3. September: Nach dem Wecken und dem Aufziehen der Wachen gibt es erstmals statt des Gottesdienstes in St. Johannes einen ökumenischen Wortgottesdienst im Festzelt. Danach laden die Schützen ein zum Frühschoppen. Schützenoberst Peter Schulte-Bockum empfängt um 15 Uhr die Abordnung der Schützen aus Grafenwald auf dem Johann-Breuker-Platz.

Ab 15.30 Uhr ziehen die Schützen durchs Dorf zur Paradewiese bei Miermann, der Umzug wird bis gegen 18 Uhr dauern. Die Wegstrecke: Hauptstraße in Richtung Feldhausen bis zur Wende an der Kreuzung Feldhausener/Pels-/Hauptstraße. Zurück in Richtung Dorfmitte und über Hauptstraße, Kirchhellener Ring, Gartenstraße, Antoniusstraße, Hauptstraße, Holthausener Straße bis zur Paradewiese. Dort wird die Parade vor dem Königspaar abgehalten.

Marschweg zurück: Holthausener Straße, Hauptstraße, Kirchhellener Ring bis zum Festzelt. Um 20 Uhr beginnt im Festzelt der Schützen- und Bürgerball mit der Kirchhellener Blasmusik und der Band „Mainstreet“.

Montag, 4. September: Um 9 Uhr holen die Schützen den Vogel aus dem Schaufenster des Schuhhauses Möller und stellen ihn am Festplatz auf. Danach beginnt das Vogelschießen, begleitet von einem Platzkonzert der Kirchhellener Blasmusik. Nach der Proklamation des neuen Königspaares im Festzelt treten die Schützen um 15.45 Uhr auf der Hauptstraße an zum zweiten Umzug plus Parade vor dem neuen Königspaar mit dem gleichen Marschweg wie am Sonntag.

Dieser Umzug soll gegen 18.30 Uhr beendet sein. Das Schützenfest klingt aus um 20 Uhr mit dem Krönungsball im Festzelt, musikalisch gestaltet von der Kirchhellener Blasmusik und der Band „High 5“. Und danach schaltet das Dorf um in den Brezelfest-Modus.

