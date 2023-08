Schützenfest in Kirchhellen: Marmorgewehr wird versteigert

Bottrop-Kirchhellen. Schützenfest in Bottrop-Kirchhellen: Für einen guten Zweck wird ein Gewehr aus edlem Marmor versteigert. Ein Förderverein soll davon profitieren.

Weiß, edel und ein Unikat. Marmor Fischer hat zum Kirchhellener Schützenfest ein Schützengewehr aus Marmor hergestellt. Das Gewehr wird für einen guten Zweck versteigert.

So etwas hat es in der fast 450 Jahren langen Geschichte der Schützen mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht gegeben. Björn Fischer, Geschäftsführer Marmor Fischer, habe jedenfalls keine schriftliche Überlieferung über ein Gewehr aus Marmor gefunden. Dies motivierte ihn umso mehr. Circa 15 Arbeitsstunden investierte man in dieses außergewöhnliche Projekt.

Der Erlös aus der Versteigerung kommt dem Förderverein der Sekundarschule Kirchhellen zugute. Er unterstützt unter anderem bedürftige Kinder bei der Teilnahme an schulischen Veranstaltungen. Besonders in finanziellen Angelegenheiten kommt es häufig zu Schwierigkeiten, da leider immer weniger Geldmittel zur Verfügung stehen.

Kirchhellener Schützenfest: Auktion endet am 31. August um 12 Uhr

Der Förderverein möchte in diesen Fällen helfen, indem er seine Einnahmen gezielt einsetzt. „Aus diesem Grund habe ich dieses Gewehr aus edlem Marmor hergestellt, um die Tradition in unserem Dorf zu ehren und gleichzeitig unseren Nachwuchs, den Kindern, in der Bildung zu unterstützen“, sagt Björn Fischer.

Wer Interesse hat, sendet sein maximales Gebot sowie seine Kontaktdaten per E-Mail an die Adresse: kontakt@fischermarmor.de, Betreff: Auktion Marmor-Gewehr.

Die Auktion endet am Mittwoch, 31. August, um 12 Uhr. Die Übergabe an die Höchstbietende oder den Höchstbietenden erfolgt am 1. September in der Filiale der Vereinten Volksbank in Kirchhellen am Johann-Breuker-Platz 6. Hier liegt das Gewehr bis zum Auktionsende zur Ansicht aus.

