Schützenfest Grafenwald: Spannendes Vogelschießen erwartet

Schützenparade durch Grafenwald im Jahr 2019. So lange ist das letzte Schützenfest im Ortsteil schon her.

Bottrop-Kirchhellen. In Grafenwald steigt das erste Schützenfest nach vier Jahren. Das sind die Planungen für das dreitägige Fest auf dem Hans-Söller-Platz.

Drei Schützenübungen haben die „Wöller“ schon hinter sich gebracht, sie sind also bestens vorbereitet auf das erste Bürger- und Schützenfest in Grafenwald seit vier Jahren. Das steigt von Freitag bis Sonntag, 30. Juni bis 2. Juli, auf dem Hans-Söller-Platz. Wie der Vereinsvorsitzende Stefan Kreul verrät, gibt es mehr als einen Anwärter auf die Schützenkönigswürde: „Es wird also ein spannendes Königsschießen.“

Dass die Grafenwälder Schützen ihr Hundertjähriges coronabedingt 2021 nicht so groß feiern konnten wie geplant, haben sie inzwischen verschmerzt. Jetzt geht es ihnen darum, den Grafenwäldern endlich wieder eine große Sause zu bieten. Und das in allen Programmpunkten bei freiem Eintritt, wie Stefan Kreul hervorhebt.

Schützenfest Grafenwald: Böllerschüsse zur Eröffnung

Traditionell wird das Schützenfest mit Böllerschüssen am Freitag, 30. Juni, um 17 Uhr eröffnet. Zur Eröffnungsparty ab 20 Uhr kommt Schlagersänger Alex Engel. „Er tritt auch auf Mallorca auf“, berichtet Stefan Kreul. Am Ballermann, versteht sich. Aktueller Song: „Psst! Wir müssen heute leise sein“. Das werden die Grafenwälder bestimmt nicht allzu wörtlich neben, im Gegenteil, Partystimmung ist zu erwarten. Zumal im Anschluss auch noch ein DJ auflegt und ein Eröffnungsfeuerwerk im Laufe des Abends geplant ist.

+++ Nachrichten aus Bottrop direkt ins Postfach: Hier für den kostenlosen WAZ-Newsletter anmelden! +++

Der Samstag gehört dann erst einmal dem Nachwuchs. Beim Kinderschützenfest wird mit Knüppeln auf einen Vogel geworfen, antreten können Jungen wie Mädchen. „Das Kinderkönigspaar fährt dann in der Ponykutsche beim Festumzug mit“, sagt der Schützen-Chef. Der Umzug steht traditionell am Nachmittag an, unterstützt von anderen Vereinen, Musik – und hoffentlich viel Publikum am Straßenrand. Das kann sich Samstag wie Sonntag bei den Festumzügen auf einen Bonbonregen freuen.

Sonntag wird’s ernst, da wird auf den Vogel angelegt, der hölzern auf einer Stange über dem Festplatz thront. Wie viele Königsanwärter es genau gibt, verrät Stefan Kreul noch nicht.

Der Grafenwälder Schützenkönig Heribert Gandlau von 2019 mit seiner Frau Heike. Foto: Olaf Ziegler / Funke Foto Services GmbH

Mit beim Schützenfest dabei sind auch die Majestäten von 2019: Heribert Gandlau nebst Ehefrau Heike und das Kinderkönigspaar Jonas Pitt und Carolina Wienert haben – eben dank der Corona-Zwangspause – eine außergewöhnlich lange Amtszeit hinter sich. Sie regieren über rund 200 Wöller Schützenvereinsmitglieder. „In der Mitgliederzahl sind wir stabil geblieben“, berichtet Stefan Kreul mit Blick auf die vergangenen Jahre.

Was manchen etwas irritieren mag, ist, dass in diesem Jahr ebenfalls das große Schützenfest in Kirchhellen stattfindet. Woran das liegt, erklärt Stefan Kreul: „Wir feiern alle zwei Jahre Schützenfest und die Kirchhellener alle drei Jahre.“ Irgendwann kommt dann immer ein Jahr, in dem sich beide treffen. „Aber wir sind da in enger Abstimmung miteinander“, unterstreicht Stefan Kreul. „Wir freuen uns, die Kirchhellener in Grafenwald empfangen zu dürfen.“

Das ganze Programm Freitag, 30. Juni: 17 Uhr Antreten, Kirchgang, großer Zapfenstreich. 19 Uhr Eröffnung, Ehrungen. 20 Uhr Opening Party mit Feuerwerk. Samstag, 1. Juli: 9.15 Uhr Anmeldung Kinderschützenfest. 10.15 Uhr Antreten, Gemeindefrühstück, Vogelwerfen. 15.30 Uhr Antreten, Festumzug mit Parade. 20 Uhr Tanz mit der Partyband Concorde. Sonntag, 2. Juli: 10.15 Uhr Antreten, Gemeindefrühstück, Vogelschießen. 17.15 Uhr, Antreten, Festumzug mit Parade. 20 Uhr Krönungsball mit der Partyband Concorde.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop