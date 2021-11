Schützen- und Brezelgesellschaft melden sich zurück

Kirchhellen. Das nächste Schützen- und Brezelfest steht erst 2023 an. So lange wollen wir die Leute aber nicht warten lassen, sagen die beiden Gesellschaften.

Erst haben Schützen- und Brezelgesellschaft wegen Corona ihre Feste um ein Jahr verschoben. Dann sind sie, weil Corona auch 2021 nicht endet, gleich auf 2023 ausgewichen, um den traditionellen Drei-Jahres-Rhythmus der Kirchhellener Festlichkeiten zu erhalten. Aber sechs Jahre ohne Feiern mit bei beiden Gesellschaften, das wollen sie sich und dem Dorf nicht antun. Also wird es ab Dezember ein Überbrückungs-Programm geben.

Lesen Sie hier weitere Nachrichten aus Kirchhellen:

Den Auftakt dazu macht eine gemeinsame Aktion der beiden Gesellschaften zu Gunsten der Flutopfer in NRW und Rheinland-Pfalz. Am Samstag, 18. Dezember, wird es voraussichtlich ab Mittag bis in den Abend Programm auf dem Josef-Terwellen-Platz geben. „Wir haben viele Vereine angesprochen, die mitmachen wollen“, berichtet Stefan Janinhoff, Geschäftsführer der Brezelgesellschaft. „Auch die Freiwillige Feuerwehr hat uns ihre Unterstützung angeboten.“ Den Termin haben die beiden Gesellschaften so spät gelegt, weil viele Vereine schon am ersten Adventswochenende beim „Wintertreff“ von „Natürlich Kirchhellen“ auf dem Johann-Breuker-Platz eingespannt sind.

„Der Erlös wird komplett gespendet“

Immer unter dem Vorbehalt der dann aktuellen Corona-Beschränkungen wird es Kinderbespaßung geben sowie Speisen und Getränke inklusive der Buchweizenpfannkuchen. „Der Erlös wird komplett gespendet“, sagt Janinhoff. „Wohin das Geld genau geht, werden wir bis dahin festlegen.“

Im kommenden Jahr werden beide Gesellschaften jeweils ein großes Fest veranstalten. „Wir haben gemerkt: Die Leute sind heiß auf Feiern und wollen Termine“, sagt Markus Josten, Geschäftsführer der Allgemeinen Bürger-Schützengesellschaft. Bei der Terminplanung sind die beiden Gesellschaften auf ein Problem gestoßen, das sie genau so erwartet haben: Schützen- wie Brezelbrüder gingen schon bei der Verschiebung ihrer Feste davon aus, dass 2022 das Jahr des großen Nachholens werden wird. Janinhoff und Josten sagten schon im Februar: „Viele Menschen, die 2020 und 2021 ihre Urlaubspläne abblasen ,mussten, werden ihre Urlaube 2022 ausgiebig nachholen. Außerdem wird es jede Menge an privaten Feiern geben, die erst 2022 stattfinden werden.“ Außerdem sei damit zu rechnen, dass sehr viele Konzert- und Festivalveranstalter ebenfalls auf das Jahr 2022 ausweichen werden.

August-Termine werden knapp

Genau so ist es gekommen. Das hat dafür gesorgt, dass die Festtermine im August 2022 im Dorf knapp geworden sind. Die Schützen hätten gern ein wenig mehr zeitlichen Abstand gehalten zwischen dem für dem traditionellen Brezelausmarsch ein Jahr vor dem Brezelfest, diesmal am 3. September, und ihrem Bataillonsfest, das sie erstmals seit fast 40 Jahren feiern. Aber: „Um etwa dem Kirchhellener Dorffest nicht in die Quere zu kommen, mussten wir das Fest auf den 27. August legen“, sagt Josten.

Das Bataillonsfest soll stattfinden ab 15 Uhr in einem Festzelt auf einer Wiese an der Holthausener Straße. Antreten werden die Schützen auf dem Josef-Terwellen-Platz. Für den Schützen-Nachwuchs, sagt Hendrik Dierichs, wird das Fest die erste Gelegenheit zur Mützenweihe sein.

Der Brezelausmarsch Am Samstag, 3. September 2022, werden die Mitglieder der Brezelgesellschaft Kirchhellen an einem zentralen Standort im Dorf abmarschieren zum Hof Steinmann am Lippweg. Mit dem Ausmarsch, der schon seit 1982 stattfindet und damit ebenfalls auf eine lange Tradition zurückblickt, stimmen sich die Brezelaner schon ein und starten den Countdown für das Brezelfest 2023.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop