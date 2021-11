Schützen- und Brezelgesellschaft gedenken der Kriegsopfer

So war’s 2018: Gedenkfeier der Schützen- und Brezelgesellschaft am Ehrenmal.

Kirchhellen . Das gemeinsame Gedenken am Ehrenmal am alten Kirchplatz hat Tradition. Veranstalter freuen sich über viele junge Teilnehmer.

Nach einem Jahr Pause werden die Schützen- und Brezelgesellschaft am Volkstrauertag wieder der Kriegstoten und Opfer der Gewaltherrschaft gedenken. Zu dieser Gedenkveranstaltung sind alle Kirchhellenerinnen und Kirchhellener herzlich eingeladen.

Die Gedenkfeier am Ehrenmal findet statt am Volkstrauertag am Sonntag, 14. November. Er geht zurück auf eine Initiative vom Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge aus dem Jahr 1919. Aber nicht nur in der Vergangenheit wurden wir mit Terror und Gewalt konfrontiert, auch in der Gegenwart geschieht dies leider weltweit täglich.

Treffen um 9.15 Uhr auf dem Johann-Breuker-Platz

Die Teilnehmer an der Gedenkveranstaltung treffen sich um 9.15 Uhr auf dem Johann-Breuker-Platz. Nach dem gemeinsamen Schweigemarsch zum Ehrenmal beginnt die Gedenkfeier unter Begleitung der Kirchhellener Blasmusik.

Die Allgemeine Bürger-Schützengesellschaft Kirchhellen und die Brezelgesellschaft Kirchhellen weisen darauf hin, dass zu dieser Gedenkfeier auch die jüngeren Mitbürger- und Mitbürgerinnen herzlich eingeladen sind. In den letzten Jahren hatten bereits zahlreiche jüngere Schützen- und Brezelbrüder an der Gedenkveranstaltung teilgenommen. Die Veranstalter bitten die aktuellen Covid-19 Regelungen zu berücksichtigen

