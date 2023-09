Bottrop-Kirchhellen. Kirchhellen ist im Ausnahmezustand: Vier Tage lang wird gefeiert, erst Schützen-, dann Brezelfest. Die Wettervorhersagen sind vielversprechend.

So richtig zuverlässig war das Wetter nicht in den vergangenen Tagen. Und so recht gemütlich auch nicht. Für die Schützen und die Brezelfreunde am Wochenende in Bottrop-Kirchhellen sind die Aussichten aber durchaus positiv.

Wenn die Schützen sich am Samstagnachmittag zur Feierstunde am Ehrenmal versammeln, rechnet der Deutsche Wetterdienst mit etwa 23 Grad und einem Mix aus Sonne und Wolken. Noch etwas besser sieht es am Sonntag aus, wenn schon früh morgens die Wachen geweckt werden. Der Tag startet laut Vorhersage mit 15 Grad und Sonne, die Temperaturen klettern hoch bis auf bis zu 23 Grad. Bestes Wetter also für den Zug der Schützen zur Paradewiese von Miermann.

Brezelfest und Schützenfest in Kirchhellen bei sonnigem, warmen Wetter

Ähnlich sieht es am Montag aus, die Sonne soll scheinen und die Temperaturen auf bis zu 25 Grad steigen. Nach der Proklamation des neuen Königspaares im Festzelt treten die Schützen um 15.45 Uhr auf der Hauptstraße an zum zweiten Umzug plus Parade vor dem neuen Königspaar mit dem gleichen Marschweg wie am Sonntag.

Dienstag ist dannBrezelfesttag – nach aktueller Vorhersage bei strahlendem Sonnenschein und bis zu 27 Grad am Nachmittag. Um 11.15 Uhr startet das Brezelweitwerfen, dessen Sieger zum neuen Brezelkönig ernannt wird. ab 15.30 Uhr rollt der Brezelfestumzug durchs Dorf.

