Polizei Schüsse in Bottrop: Unbekannte feuern auf Bushaltestellen

Bottrop. In Bottrop sollen Unbekannte aus einem Auto heraus auf die Scheiben von zwei Bushaltestellen geschossen haben. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte sollen aus einem Auto heraus die Scheiben von zwei Bushaltestellen in Bottrop zerschossen haben. Wartende hätten sich zu dem Zeitpunkt nicht dort befunden, teilte die Polizei mit.

Schüsse in Bottrop aus fahrendem Auto: Scheiben kaputt

Zeugen beobachteten demnach, wie ein bärtiger Mann am Freitagnachmittag einen Wagen langsam an den gegenüberliegenden Haltestellen am Mathias-Stinnes-Platz vorbeisteuerte, während aus dem Auto heraus Schüsse abgegeben wurden.

Die Scheiben der Unterstände seien zersplittert, aber zunächst keine Projektile oder Hülsen gefunden worden. Niemand sei verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen. (dpa)