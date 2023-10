Schülerinnen suchen gute Nachrichten aus Bottrop

Birgit Mehrmann (Theater- und Literaturpädagogin, rechts) und die Schülerinnen Vian Abbas, Sakiya Ouro-Kavalo und Ghena Babi (v.l.) der Janusz-Korczak-Schule arbeiten in der Lebendigen Bibliothek an ihrem Jugend- und Literaturprojekt zum Thema „Good News“ in den Medien.