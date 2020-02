Schrille Diva trifft auf Migranten und einen Mann am Klavier

Bottrop. Für das Casa-Comedy-Festival gibt’s noch Karten. Die doppelte Ladies-Night zum internationalen Frauentag ist dagegen so gut wie ausverkauft.

Die Ladies Night zum internationalen Frauentag ist nicht nur ein Klassiker, sondern auch drei Wochen im Voraus so gut wie ausverkauft. „14 Restkarten für den Samstagabend gibt es noch, für die Sonntag-Show im Kammerkonzertsaal geht nichts mehr“, freut sich Benjamin Eisenberg, der am Frauentag nur ausnahmsweise auf die Bühne darf - als Moderator. Für den zweiten März-Event gibt es noch Karten. Dabei zählt das ebenfalls von Eisenberg moderierte Kabarett- und Comedy-Festival der Casa im Martinszentrum seit Jahren gleichfalls zu den beliebten Klassikern - und das über die Stadtgrenzen hinaus.

Susanne Hayo als kapriziöse Comedy-Diva „Maladée". Foto: SH

Mit dabei ist dann Roberto Capitoni. Der Wahl-Koblenzer aus Sizilien hat sein interkulturelles Programm im Gepäck. Unter dem Motto „Spätzle, Sex & Dolce Vita“ versucht er, deutsche Pünktlichkeit mit italienischer Leidenschaft zu vereinen: Welcher von den drei titelgebenden Begriffen beiden Nationen gemeinsam ist, wird nur unschwer zu erraten sein.

Vom Staatsballett zur Comedy

Direkt aus der Nachbarschaft, aus dem Stamm-Ensemble des Ebertbades, kommt Susanne Hayo. In ihrem Soloprogramm schlüpft sie in die Figur der „Maladée“, einer kapriziösen Diva, bei der ein großer Auftritt allerdings auch in einem „Grand Desastre“ enden kann - denn irgendetwas passt der exaltierten Dame nie. Die Musical- und Tanzausbildung sowie ein Engagement am Saarbrücker Staatsballett dürften dabei für bühnenreife Diven-Allüren höchst hilfreich gewesen sein. Garantiert ein echtes Kontrastprogramm zu Roberto Capitoni.

Wanderer zwischen zwei Welten

Für ein richtiges internationales Programm fehlt noch ein weiter Wanderer zwischen zwei Welten. Denn hat Benjamin Eisenberg mit Serhat Dogan ausfindig gemacht. In Köln geboren, kehrte er mit seinen Eltern zeitweise in die türkische Heimat zurück, aber nur, um später im Alter von nunmehr 20 Jahren, mit dem Comedy-Visum nach Deutschland zurück zu kehren. Mit seinem ersten Soloprogramm „Danke Deutschland“ (2007) schaffte er sogleich den Durchbruch - und ist seither im WDR, SWR, bei RTL oder Pro7 ebenso unterwegs, wie auf zahlreichen Bühnen quer durch die Republik.

Sein aktuelles Programm „Glücklicher Türke aus Bodenhaltung" ist eher satirisch-böse als öko. Und Kollege Christoph Maria Herbst sagte einmal über ihn: „Trotz der angespannten Beziehung der Türken zu Schweinen muss ich sagen: Saukomisch.“

Und noch ein Mann am Klavier

Rein bio-deutsch - besser: bio-ruhr - dagegen ist Christian Hirdes. Der Bochumer unterstreicht seine aberwitzigen Texte mal auf der Gitarre, mal am Klavier und ist in Bottrop schon fast so etwas wie Stammgast. Keine Angst, Hirdes mischt nicht alte Texte neu, sondern wird wie immer auch etwas neues im Gepäck haben. Auf seine beliebte Bob-Marley-Parodie dürfen Fans allerdings schon noch hoffen.

Hier gibt es die Karten

Wer noch eine der ganz wenigen Restkarten für die „Ladies Night“ (21. u. 22. März, Kammerkonzertsaal) ergattern möchte, kann es direkt bei Getränke Possemeyer am Ostring 45, 46238 Bottrop, versuchen.

Karten für das Casa-Kabarett- und Comedy-Festival am Sonntag, 8. März, 18 Uhr im Martinszentrum (Mo-Mi, 9-13, Do, 9-18 u. Fr, 9-11 Uhr), An der Martinskirche, 46236 Bottrop, sowie direkt an der Abendkasse.