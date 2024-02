Schreib- und Spielwaren in Bottrop: Albert Timpe wird 100

Bottrop Albert Timpe wird 100 Jahre alt. Jahrzehntelang hat er mit seiner Frau Bottrops bekanntesten Spiel- und Schreibwarenladen Timpe betrieben.

Seinen 100. Geburtstag feiert Donnerstag Albert Timpe. Der gebürtige Bottroper und gelernte Schustermeister wohnt mit seiner Ehefrau heute noch in der eigenen Wohnung. Vielen Bottroperinnen und Bottropern bekannt ist er als Chef des Schreibwarengeschäftes Timpe auf der Sterkrader Straße.

Der Jubilar übernahm den Betrieb von seinem Onkel und baute ihn weiter aus, bis schließlich sein Sohn Bernhard die Geschäfte in die Hand nahm. Aber selbst im hohen Alter von weit über 90 Jahren ließ es sich Albert Timpe nicht nehmen, regelmäßig in seinem Geschäft anwesend zu sein.

Albert Timpe wird am Donnerstag 100 Jahre alt. Foto: Timpe / WAZ

Timpe in Bottrop: Der Anlaufpunkt für Spiel- und Schreibwaren

Bis 2006 betrieben Albert und Ursula Timpe rund 30 Jahre lang die „Spiel- und Hobby-Ecke“ an der Hochstraße. Bis zu zehn Filialen betrieben Albert und Ursula Timpe zu den Hochzeiten, das letzte Geschäft außerhalb Bottrops schloss 2010 in Dinslaken. Seitdem konzentriert sich die Familie Timpe wieder auf ihr Stammhaus an der Sterkrader Straße. Bernhard Timpe hatte zuletzt den Anteil von Kinder- und Gesellschaftsspielen, Stofftieren oder Puppen wieder ausgebaut. Die Nachfrage gerade nach hochwertigerem Spielzeug oder auch Klassikern sei in seinem Laden spürbar gestiegen, sagte er vor zwei Jahren.

Albert Timpe: Spiel- und Schreibwarenhändler und leidenschaftlicher Fotograf

Albert Timpe ist leidenschaftlicher Fotograf, von seinem Lieblingsmotiv, seiner Heimatstadt Bottrop, erstellte er Postkarten, um sie dann zu verkaufen. Seine Freizeit verbringt er gerne mit seiner Familie und Freunden, er freue sich immer noch über Besucher und unterhalte sich gerne – über alte Zeiten und über seinen Dienst bei der Marine im Zweiten Weltkrieg, als er als Funker im U-Boot eingesetzt war.

Seinen 100. Geburtstag feiert Albert Timpe mit der Familie, dem Sohn, den Enkelkindern und Urenkelkinder. Wir gratulieren und wünschen alles Gute.

