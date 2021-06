Schockanruf bei Bottroper Seniorin: Betrug verhindert

Bottrop. Nach einem tödlichen Unfall braucht Ihr Neffe 40.000 Euro Kaution: Mit diesem Schockanruf sollte eine Seniorin betrogen werden.

Ein unbekannter Mann rief am Mittwoch bei einer 86-jährigen Frau in der Boy an und gab sich als Polizeibeamter aus. Er erklärte, der Neffe der Frau habe einen Verkehrsunfall gehabt, bei dem eine Frau ums Leben gekommen sei. Er käme nur durch eine Kaution in Höhe von 40.000 Euro frei. Zwischendurch wurde die Frau auch mit einer angeblichen Staatsanwältin verbunden.

Die Bottroperin fuhr daraufhin mit einem Taxi zur Bank und wollte hier das Geld abheben. In der Bank fiel der Betrugsversuch auf. Das Geld wurde glücklicherweise nicht übergeben. Der „echte“ Neffe holte die Frau bei der Bank ab.

Hinweise der Polizei: Polizei und Staatsanwaltschaft fragen niemals am Telefon nach Bargeld oder Schmuck. Machen Sie am Telefon keine Angaben über Ihre finanzielle Situation. Legen Sie bei Anrufen, bei denen nach Geld und Schmuck gefragt wird, auf und informieren Sie die Polizei. Besprechen Sie das Thema Betrug am Telefon mit älteren Familienmitgliedern.

