Schnee und Eis bremsen die Bottroper Müllabfuhr aus

Bottrop. Der Bottroper Entsorger sagt die Leerung der Mülltonnen kurzfristig ab. Auch der Recyclinghof bleibt witterungsbedingt geschlossen

Die eigentlich für den heutigen Montag vorgesehene Müllabfuhr fällt aus. Das teilt die Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung (Best) kurzfristig mit. Die Leerung sämtlicher Tonnen am Montag fällt damit aus. Schnee und Eis bremsen die Müllabfuhr aus. Man hoff, am Dienstag wieder fahren zu können.

Aufgrund der derzeitigen Wetterlage werde jedoch heute keine Abfuhr stattfinden, heißt es in der kurzfristigen Meldung der Best. Auch der Recyclinghof bleibe geschlossen. Bei der Best laufen derzeit die Planungen für eine Ersatzabfuhr. Doch all das sei abhängig davon, ob man am Dienstag wieder fahren kann, so Vorstandsvorsitzender Uwe Wolters.