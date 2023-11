Wetter Schnee in Bottrop? So stehen die Chancen in dieser Woche

Bottrop. Zu Beginn der Woche ist es regnerisch, aber die Chancen auf Schnee in Bottrop steigen. In den nächsten Tagen könnten die ersten Flocken fallen.

Fällt in Bottrop bald der erste Schnee dieses Winters? Für die kommenden Tage stehen die Chancen nicht schlecht.

Während zu Beginn der Woche das Wetter noch nass-kalt-regnerisch ist – usselig, wie man im Ruhrgebiet gerne sagt –, könnte es im Laufe der Woche winterlich-weiß werden. Der Deutsche Wetterdienst kündigt für Montag Schneefall ab 300 Höhenmetern an. Das reicht für Bottrop, das nur 55 Meter über dem Meeresspiegel liegt, noch nicht.

Wollen Sie keine Nachrichten mehr aus Bottrop verpassen?Dann abonnieren Sie hier unseren WhatsApp-Kanal

Schnee in Bottrop: Chancen stehen am Donnerstag am besten

Dienstag und Mittwoch bewegen sich die Temperaturen in Bottrop zwischen minus eins und plus drei Grad. Da könnte der Regen in Schneeregen übergehen.

Laut den aktuellen Vorhersagen des Deutschen Wetterdienstes und anderer Wetter-Portale stehen die Chancen für Schnee in Bottrop am Donnerstag am besten – pünktlich zum meteorologische Winteranfang am 1. Dezember.

Vorhergesagt sind Temperaturen zwischen minus ein und plus ein Grad – und eine Niederschlagswahrscheinlichkeit von über 50 Prozent. Während es Freitag trocken bleiben soll, ist für Samstag ebenfalls leichter Schneefall angekündigt. Die Temperaturen bewegen sich die gesamte Woche rund um null Grad. Es besteht also durchaus die Möglichkeit, dass der Schnee liegenbliebe.

Da manchmal schon wenige Höhenmeter den Unterschied machen, könnte der Schnee am ehesten auf Bottrops höchstem Punkt, der Halde Haniel, liegen bleiben. Die liegt 185 Meter über dem Meeresspiegel.

Vor einem Jahr war es zu dieser Jahreszeit übrigens deutlich milder: Die Temperaturen gingen Ende November noch hoch bis zwölf Grad.

Täglich wissen, was in Bottrop passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bottrop-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop