Schloss Beck: Saisonstart fällt ins Wasser – Park schließt

Wegen starken Regens musste der Freizeitpark Schloss Beck am Samstag früher schließen.

Bottrop. Der Saisonstart im Schloss Beck in Bottrop ist komplett verregnet gewesen. Der Teich drohte überzulaufen, der Park wurde vorzeitig geschlossen.

Das hatte sich die Familie Kuchenbäcker anders vorgestellt: Der Saisonstart im Schloss Beck am 1. April fiel komplett ins Wasser. Der Park musste am Samstag vorzeitig geschlossen werden. Die Gefahr für Gäste war bei den Wassermassen einfach zu groß.

Das Team rund um die Familie Kuchenbäcker nimmt den verregneten Saisonbeginn aber gelassen: „Natürlich ist es schade mit dem Regen, aber dafür können wir unsere neuen Mitarbeiter ganz in Ruhe an den Geschäften einarbeiten, damit sie ein Gefühl für ihre Arbeit bekommen“, sagt Karla Kuchenbäcker.

Die ein oder anderen Besucher waren dann doch imSchloss Beck: Bekannt aus der Sendung „Der Welpen Trainer“ mit André Vogt durften ein paar Welpen den hohen Baumkronenpfad erkunden, um auch mal neue Höhen kennenzulernen. Ansonsten lautet das Motto des Samstags: „Kein Rambazamba, sonst wird das allen direkt zu viel“, so Kuchenbäcker.

Vier neue Mitarbeiter begrüßt der Park, sie hatten sich extra für die Besucher in Schale geworfen. Doch trotz der wetterbedingten Leere wissen sie sich zu beschäftigen und den Park für die neue Saison zu verschönern. Ein großes Lächeln darf auch nicht fehlen. Schließlich werden in diesem Jahr wieder alle Feste, wie das Kinderfest am 17. Juni stattfinden. Allerdings kann der geplante Wasserspielplatz erst nächstes Jahr eröffnen.

Im vergangenen Jahr waren die Betreiber noch etwas vorsichtig aufgrund der Corona-Pandemie. Zuversichtlich blicken sie da jetzt in die neue Saison. Karla Kuchenbäcker ist sich sicher: „Wir freuen uns auf die nächste Woche, wenn das Wetter wieder schöner ist, denn dann kommen viele Besucher in den Park. Wir haben auch schon viele Saisonkarten verkauft.“

Bei den Wetterbedingungen machte es am Samstagnachmittag keinen Sinn mehr, den Park geöffnet zu halten. Die Achterbahnen konnten nicht laufen und es gilt auch eine Verantwortung gegenüber den Mitarbeitenden. Eine Mitarbeiterin erzählt: „Manche Attraktionen werden von Hand gebremst und wenn es dauernd nass ist, kann der Mechanismus nicht richtig einrasten. Es wäre sonst einfach zu gefährlich.“

Überschwemmung droht: Wasser musste abgelassen werden

Doch nicht nur den Mitarbeitern machte das Wasser zu schaffen: Der große Teich im Herzen des Parks drohte langsam überzulaufen. Im Sommer noch gab es Probleme mit Dürre, am Samstag war es viel zu viel Wasser. Um eine Überschwemmung zu vermeiden, ist das Wehr gelöst worden. Ein Teil der Wassermenge konnte so aus dem Teich in einen benachbarten Bach abfließen.

In den Osterferien gibt es ein breites Programm für die kleinen Besucher: Jeden Dienstag bis Donnerstag finden im Schloss Kinderschminken, Bastelaktionen oder das „Tätowieren“ von Glitzer Tattoos statt. Auch neu ist die überdachte Spielhalle mit Bällebad und Klettermöglichkeiten. So kann auch bei Regen getobt werden – wobei die nächsten Tage versprechen, sonniger zu werden.

Nach den Osterferien ist montags und dienstags Ruhetag, sonst ist der Park an allen Tagen von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Saisonkarten können weiterhin erworben werden. Tickets kosten für Kinder und Erwachsene 14 Euro.

