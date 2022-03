Ab Freitag wird auch in Bottrop Nuvaxovid, der Impfstoff von Novavax verabreicht.

Covid-19 Schleppende Nachfrage nach Novavax-Impfung in Bottrop

Bottrop. Am Freitag starten in Bottrop die Corona-Impfungen mit Novavax. Bislang ist die Nachfrage überschaubar. Es werden wohl Dosen übrigbleiben.

Ab Freitag wird in Bottrop auch der Novavax-Impfstoff gegen Corona verabreicht. Doch die Nachfrage nach dem neuen Impfstoff läuft sehr schleppend an. Michael Althammer, der Leiter des Impfzentrums, spricht von rund 140 Terminen an drei Tagen.

Die meisten Termine seien bereits für Freitag vergeben worden. Für den Tag haben sich 100 Menschen angemeldet, die sich mit dem neuen Impfstoff immunisieren lassen wollen. Zum Vergleich: Das Impfzentrum hatte über 1000 Termine für Impfungen mit Novavax freigeschaltet. Davon wurde gerade einmal ein Bruchteil vergeben.

Drei Prozent der Beschäftigten im Bottroper Gesundheitssektor sind nicht geimpft

Wer sich nun mit Novavax impfen lässt? Dazu kann Althammer keine Angabe machen. Man wisse bisher noch nicht, ob die 140 Impflinge vornehmlich aus dem Gesundheits- und Pflegesektor sind und sich nun immunisieren lassen, um der Impfpflicht zu genügen. Wäre dem so, „dann hätten wir in dem Bereich doch noch einmal einen großen Sprung gemacht“, so Althammer.

Zuletzt hatte Krisenstabsleiter Jochen Brunnhofer verkündet, dass in Bottrop rund drei Prozent der in dem Bereich Beschäftigten noch nicht geimpft seien. Ab dem 15. März müssen Beschäftigte ihrem Arbeitgeber einen Nachweis über Impfung oder Genesung vorlegen.

Bottrop braucht nicht alle vorgesehenen Novavax-Dosen

Die für Bottrop vorgesehenen Novavax-Dosen würden jedoch bei weitem nicht alle gebraucht, sagt Althammer. 1080 Dosen hat das Land für die Stadt vorgesehen und die gleiche Menge noch einmal für die Zweitimpfungen zurück gehalten. Doch der Impfstoff sei lange haltbar und könne möglicherweise dann auch in Gebiete gehen, wo die Nachfrage höher ist.

Im Unterschied zu den mRNA-Impfstoffen werden für Nuvaxovid im Labor Teile des Spike-Proteins des Corona-Virus nachgebildet. Nach der Impfung bildet das menschliche Immunsystem Antikörper gegen das Spike-Protein. Diese Art des Impfstoffes wurde in der Vergangenheit schon für andere Impfungen produziert.

