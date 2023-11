Schleichverkehr zum Movie Park: Verkehrsschilder gestohlen

Abmontiert und gestohlen: die neuen Verkehrsschilder am Liboriweg, hier an der Einmündung Lippweg.

Bottrop-Kirchhellen. Mit einer Einbahnregelung sollen die Feldhausener vor Schleichverkehr zum Movie Park geschützt werden. Jetzt sind die Schilder verschwunden.

Das ist eine Verlustmeldung der ungewöhnlichen Art: Unbekannte haben am Liboriweg die Verbotsschilder samt der Betonfundamente gestohlen, die Feldhausen vor dem Schleichverkehr zum Movie Park schützen sollen. Dabei werden sie jetzt sehr dringend gebraucht: Am Freitag beginnt die erste Winteröffnung des Movie Parks.

Seit Jahren beschweren sich Feldhausener über den Schleichverkehr durch den Ort zum Schloss Beck und zum Movie Park. Insbesondere aus dem Liboriweg gehen an Spitzentagen zahlreiche Beschwerden bei der Polizei, der Bezirksvertretung Kirchhellen und dem Straßenverkehrsamt ein.

Zum Schutz der Anwohner haben sich Vertreter des Movie Parks, der Polizei, des Tiefbauamtes, des Straßenverkehrsamtes und der Stadtplanung mit Bezirksbürgermeister Ludger Schnieder auf einen Verkehrsversuch geeinigt. Anfang Oktober wurde eine unechte Einbahnstraße im Liboriweg eingerichtet. Ziel ist es, die Verkehrssicherheit und den Schutz der Wohnbevölkerung zu erhöhen und den Durchgangsverkehr zu minimieren. Der Verkehrsversuch wurde auch auf ausdrücklichen Wunsch der Bezirksvertretung Kirchhellen geplant und wird von einem Büro für Verkehrs- und Straßenplanung begleitet und ausgewertet.

Lesen Sie weitere Berichte aus Kirchhellen:

Jetzt sind alle neu aufgestellten Schilder verschwunden, stellte die Stadt am Dienstag nach einem Hinweis an die Bezirksvertretung fest. Die Stadt Bottrop weist ausdrücklich darauf hin, dass wegen der Diebstähle Strafanzeigen erstattet werden, da es sich um einen unerlaubten Eingriff in den Straßenverkehr handelt. Die Beschilderung wird umgehend wieder angebracht.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop