Schlagerparty in der Bottroper „Nina“

Bottrop. Markus Nowak tritt Freitagabend im beliebten Tanzlokal am Südring-Center auf. Im Gepäck: Sein neuer Hit „Latina Girl“.

Endlich wieder live dabei: Am Freitagabend steht Markus Nowak auf der Bühne der „Nina“ am Südring. Vor allem sein Publikum habe ihm während der Corona-Monate gefehlt, so Markus Nowak im Vorfeld seines Auftritts. . Der Auftritt in der „Nina“ sei jedenfalls genau das, wonach sich sein Künstlerherz riesig gesehnt habe, so der Sänger, der zuletzt mit seinem Song „Latina Girl“ wieder Furore gemacht hat.

Neuer Song ist gut platziert

Mittlerweile ist der Song in den DDP Schlagercharts (Deutsche DJ-Playlist) gut platziert und neu in der Juli-Ausgabe des „Dj Hitparade Promotion Podcast“, im Internetradio auf Ballermann-Radio.de mit dem legendären DJ der Rutschbahn Mallorca, Volker Damm, gut angekommen.

Freitag, 18. September, 20.30 Uhr, „Nina“, Am Südring-Center 7. Tickets: www.nina-bottrop.com