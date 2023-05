Schildkröten in Bottrop ausgebüchst: Tierheim sucht Besitzer

Tier in Not

Bottrop. Zwei Gelbwangen-Wasserschildkröten sind in Bottrop und in Kirchhellen gefunden worden. Das Tierheim sucht nun ihre Besitzer.

Zwei Gelbwangen-Wasserschildkröten sind auf ihrer Wanderschaft in den vergangenen Tagen von aufmerksamen Menschen entdeckt und zum Bottroper Tierheim gebracht.

Gefunden wurde die eine am 4. Mai in Grafenwald in der Straße Pöttering, die andere am 9. Mai auf dem Parkplatz am Westfriedhof in Bottrop. Die Tierfreunde hoffen, dass sich ihre Besitzer bald im Tierheim melden und ihre Schildkröten wieder nach Hause in ihre gewohnte Umgebung holen.

Auch diese Schildkröte ist in Bottrop gefunden worden und lebt derzeit im Tierheim. Foto: Tierheim Bottrop

Das Tierheim an der Wilhelm-Tell-Straße 65 ist für Besucher in der Zeit von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Donnerstags, sonntags und an Feiertagen sowie vormittags ist das Tierheim für Besucher geschlossen. Weitere Informationen gibt es auf www.tierheim-bottrop.de und unter 02041 93848.

