Satire-Kolumne: Eine Frage der Ehre oder Fragen zur Ehrung

Bottrop. Der Bottroper Kabarettist Benjamin Eisenberg hinterfragt die jüngsten Auszeichnungen für die Alt-Kanzlerin und sieht das AfD-Hoch als Tiefpunkt.

Die Ferien sind da und die Politik ist mit einem schlechten Zeugnis in die Sommerpause gegangen. Bei den aktuellen Noten wäre die Ampel versetzungsgefährdet. Zum Glück möchten aber in der Regierung alle sitzenbleiben. Viele Politiker kleben ohnehin an ihren Stühlen. Kritik gibt es vor allem für den Bundeskanzler, dem man ständig nachsagt, er kommuniziere nicht richtig mit dem Volk. Ganz fair ist das nicht. Die Queen hatte man für ihre Haltung stets gefeiert: „Never complain, never explain.“ – Beschwere dich nie, erkläre dich nie. Scholz, der genau demselben Grundsatz folgt, bekommt dafür aber immer nur einen auf den Deckel. Na, dann: Prost!

Merkel hatte man doch ebenfalls Kommunikationsmängel attestiert, doch die Alt-Kanzlerin wird im Nachhinein nur noch über Gebühr gelobt. Obwohl man bei einigen Laudatoren eher vermuten müsste, dass diese unsere „Mutti“ eigentlich nicht „über“, sondern nur „gegen“ Gebühr loben würden. Zuletzt erhielt sie den „Bayerischen Verdienstorden“. Warum? – Weil sie ihn, „verdient“ habe. Hm. Daher wahrscheinlich der Name des Ordens. Eine echte Begründung ist das natürlich nicht.

Staatspreisvergabe wird zu einer Comedy-Nummer

Aber die könnte Markus Söder wohl kaum liefern, nachdem er während Muttis Amtszeit zu ihren schärfsten Kritikern zählte. Dass ausgerechnet er ihr die Ehrung zuteilwerden ließ, ist als Tatsache schon ohne Pointe amüsant genug. Gleiches gilt für Hendrik Wüst, der den „Staatspreis des Landes NRW“ an die ehemalige Regierungschefin vergab, die nach seinen Worten führen konnte, „vor allem weil das Vertrauen in sie groß und ungebrochen war“.

So verkommt eine Staatspreisvergabe zu einer Comedy-Nummer, bei der selbst Roland Koch vor Lachen in der Ecke liegt. Es waren doch gerade die Unionsmänner, die in jeder Problemlage das Krisenmanagement der Kanzlerin kritisierten. Früher gab es in der Politik den Meuchelmord, heute ist das politische Parkett ein einziger Heuchelhort.

Vieles in den Merkel-Jahren verschlafen

Allein dem Bundespräsidenten kauft man sein Lob ab. Steini zeichnete Angie mit der höchstmöglichen Stufe des Bundesverdienstkreuzes aus – und klopft sich damit jedoch selbst auf die Schulter. Schließlich hat er über Jahre mit ihr zusammen regiert. Was für ein falsches Zeichen an die Bevölkerung, vor allem an die Wutbürger! Das ist mindestens auch aus einer zweiten Perspektive ungeschickt: Ausgerechnet die Auszeichnung einer Ostdeutschen ist nun ein Beleg für die Bananen-Republik. Andererseits: Wenn ihr in 20 Jahren ein Bundespräsident Friedrich Merz den Orden verleihen würde, wäre das der höherstufige Treppenwitz zu Wüst und Söder.

Aber abgesehen vom schlechten Timing kann man die Auszeichnung auch grundsätzlich kritisieren, ist doch vieles in den Merkel-Jahren verschlafen worden. Vor allem im Rahmen der Klimapolitik – auf Kosten unserer Kinder, wie es immer so schön heißt. Die können einem mittlerweile nur leidtun: Erst haben die jungen Leute bei „Fridays for Future“ die Schule geschwänzt, und jetzt sind sie mit der „Letzten Generation“ auch noch klebengeblieben. Doch das Problem geht nicht nur die Jungen an. Bei häufig auftretendem Starkregen und Flutkatastrophen müssen am Ende alle die Probleme – nun ja – ausbaden. Selbst wenn es brennt.

AfD-Umfragen: Wider den Thüringischen Ernst

Und Hitzewellen treffen vor allem die Älteren. Gesundheitsminister Lauterbach nimmt sich der Sache zum Glück an und hat den guten Ratschlag, Wasser zu trinken. Leider ist das in manchen Fällen eher kontraproduktiv, denn man will gar nicht wissen, wie viele Skeptiker Wasser jetzt erst recht meiden werden, weil sie glauben, da seien wieder Mikrochips von Bill Gates drin. Demnächst kommen die Chips wenigsten aus Magdeburg. Vielleicht lassen sich nach dem Aufbauen der Fabrik die Vorbehalte gegen die Politik abbauen. Möglicherweise entspannt sich dann auch der wütende Osten, bevor er einen AfD-Reichskanzlerkandidaten Björn Höcke ins Rennen schickt.

Das Hoch der AfD in den Sonntagsfragen ist bereits jetzt ein Tiefpunkt für die Demokratie. Bei den Umfragen zur Landtagswahl in Thüringen liegen die Rechtspopulisten sogar bei über 30 Prozent. Noch nie haben sich wohl die etablierten Politiker so sehr gewünscht, dass Sahra Wagenknecht eine neue Partei gründet und die Stimmen der Rechten damit halbiert. Wer weiß? Vielleicht verleiht ihr dafür irgendwann einmal die Bundespräsidentin Katja Kipping das Bundesverdienstkreuz. Zumindest sollte ein Karnevalsorden drin sein: Wider den Thüringischen Ernst.

