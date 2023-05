Rettungswagen im Einsatz: Zwei Autofahrer sind am Samstag bei Verkehrsunfällen in Bottrop und Kirchhellen verletzt worden. (Symbolfoto)

Verkehr Sanitäter bringen Bottroper Fahrer nach Unfällen in Kliniken

Bottrop. Zwei Autofahrer sind bei zwei Zusammenstößen in Bottrop und Grafenwald verletzt worden. So ist es zu den beiden Verkehrsunfällen gekommen.

Bei einem Verkehrsunfall auf der Horster Straße wurde ein 27-jähriger Bottroper leicht verletzt. Ein Rettungswagen-Team brachte den Mann zur Behandlung ins Bottroper Knappschaftskrankenhaus.

Wie die Polizei berichtet, war es am Samstagnachmittag zu dem Unfall gekommen, als der Bottroper mit seinem Pkw auf der Horster Straße stadtauswärts fuhr. Der 27-Jährige wollte mit seinem Wagen nach rechts auf den Parkplatz eines Verbrauchermarktes abbiegen. Dabei fuhr ein 34-jähriger Bottroper, der mit seinem Pkw ebenfalls die Horster Straße stadtauswärts befuhr, in den abbiegenden Pkw. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 20.000 Euro.

Ein verletzter Fahrer nach Zusammenstoß in Grafenwald

Am Samstagvormittag war bei einem Verkehrsunfall auch ein 51-jähriger Bottroper leicht verletzt worden. Der Rettungswagen brachte ihn ins Bottroper Marienhospital. Der Mann befuhr nach einem Bericht der Polizei gegen 11 Uhr die Bottroper Straße in Richtung Kirchhellen.

In Höhe der Einmündung zur Schneiderstraße in Grafenwald bremste der 51-jährige seinen Pkw ab. Ein 23-jähriger Bottroper fuhr mit seinem Wagen auf dessen Pkw auf. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 7000,00 Euro.

