Saisonbilanz: Bottrops Movie Park meldet „solides Ergebnis“

Der Movie Park in Bottrop-Kirchhellen wird dieses Jahr erstmals an Weihnachten öffnen.

Bottrop-Kirchhellen. Der Movie Park hat durch guten Besuch beim Horror-Festival ein „solides Ergebnis“ eingefahren. Ab Dezember wird der Park zur Weihnachtslandschaft.

Der Movie Park meldet für die abgelaufene Saison ein „solides Ergebnis mit Besucherzahlen, die stabil an das Vorjahresniveau anschließen. Nicht nur die diesjährigen Neuheiten, sondern auch ein starker Halloween-Herbst mit vielen Besuchern wirkten sich positiv auf Hollywood in Germany aus. Am 1. Dezember startet die Premiere von „Movie Park’s Hollywood Christmas“.

Geschäftsführer Thorsten Backhaus spricht von einem „insgesamt guten Ergebnis für den regulären Saisonbetrieb. Nach den letzten beiden verregneten Sommerferienwochen konnten wir bis Mitte November den Rückstand nahezu aufholen, nicht zuletzt durch eine erfolgreiche Halloween-Jubiläumssaison.“ Die neue Stunt-Show habe ebenso zum Erfolg beigetragen wie die Neuauflage der Zaubershow von Christian Farla. Eine Besuchersteigerung verbuchte der parkeigene Reiseveranstalter Movie Park Holiday.

Das große Staffelfinale bildete schließlich das 25. Halloween Horror Festival. Gemessen an allen 25 Eventtagen konnte Movie Park Germany durchschnittlich zwei Prozent mehr Besucher pro Eventtag in die Horrorwood Studios locken als im Vorjahr mit 27 Tagen. Nur wenige Tage nach dem Ticketverkaufsstart waren die neuen Mazes „Final Stop“, „Murder Museum – The Art of Killing“ sowie die letztjährige Neuheit „Hell House“ bereits zu 90 Prozent für die Haupt-Halloweentage im Oktober ausverkauft.

Casting im Sommer: 280 Darsteller ließ der Movie Park beim „Halloween Horror Festival“ auf die Besucher los. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Mit insgesamt acht Horrorhäusern, vier Scare Zones, fünf Shows, Live-DJ Max Bering und vielen bekannten Gast-DJs sowie 280 Monsterdarstellern war das Halloween Horror Festival erneut gewachsen und präsentierte ein noch umfangreicheres Angebot.

Weihnachten im Movie Park: 500.000 Lichter und ein 20-Meter-Tannenbaum

Das in den letzten Jahren immer stärker ausgebaute Konzept der Horrorhäuser wurde in diesem Jahr bei den Neuheiten weitergeführt. So konnten die Halloween-Fans bei „Final Stop“ und „Murder Museum“ in die Storyline eintauchen, Hindernisse übersteigen oder durch Tunnel kriechen.

Rasante Stunt-Show: Die „Operation Red Carpet” wurde im April vorgestellt. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

In den nächsten Tagen wird der Park Germany weihnachtlich umdekoriert, um sich in ein Weihnachtsfilmset mit über 500.000 Lichter und einem 20 Meter hohen Tannenbaum zu verwandeln. Am 1. Dezember öffnen die Hollywood-Studiotore wieder für die Premiere des Winterevents „Movie Park’s Hollywood Christmas“.

Die ganze Familie kann dann zehn neue Entertainment-Momente, bunte amerikanische Deko und einige weihnachtliche Specials erleben. Unter anderem stehen eine große „Christmas Tree Celebration“, Christian Farla‘s „A Magical Christmas Tale“ Show, eine winterliche Version der Parade, eine 360 Quadratmeter große Eislauffläche und vier weihnachtlich gestaltete Themenbereiche mit Extras auf dem Programmplan.

