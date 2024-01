Saalkarneval in Kirchhellen: Diesmal auch bei Miermann

Bottrop-Kirchhellen Nach dem Umzugs der KFD Kirchhellen in Miermanns Scheune macht das Brauhaus eine eigene Altweiberparty. Die Karnevalstermine im Überblick.

Der Februar steht vor der Tür und damit auch die Karnevalszeit. Denn was für die Jecken die schönste Zeit im Jahr ist, wird auch in Kirchhellen ordentlich gefeiert. Das ist der Überblick..

Brauhaus am Ring: Altweiberparty

Unter dem Motto „Tralla Fitti“ lädt das Brauhaus am Ring zur Weiberfastnacht ein. Am Donnerstag, 8. Februar, startet die Feier um 20 Uhr. Das Besondere an diesem Tag: Frauen haben freien Eintritt und können kostenlos feiern. Alle Männer, die sich an Altweiber zum Feiern ins Brauhaus trauen, zahlen hingegen fünf Euro Eintritt. „Karten gibt es aber nur vor Ort, nicht im Vorverkauf“, heißt es von Seiten des Brauhauses. Die Karnevals-Fans können sich an diesem Abend auf Musik von DJ Mike Fuchs freuen.

Kinderkarneval des Kirchhellener Dorfportals

Und auch für die kleinen Jecken gibt es im Brauhaus am Ring eine Karnevalsparty. Am Sonntag, 11. Februar, können sich die jungen Karnevalisten auf eine bunte Feier freuen, wie in den Vorjahren veranstaltet vom Dorfportal „kirchhellen.de“. Karten gibt es auch bei dieser Veranstaltung nur vor Ort. Im Eintrittspreis von fünf Euro sind dabei Popcorn und Zuckerwatte schon inklusive. Zum Programm sagt Marco Willer von „kirchhellen.de“: „Unter dem Motto ,Wetterfest - kindgerecht - direkt in der Nähe‘ bieten wir auch dieses Mal ein Programm, dass so in der Umgebung nicht zu finden ist: Kinderdisco mit großer Lichtanlage, Clown Alfonso, Clown-Zauberer Daniel, dem Bottroper Stadtkinderprinzenpaar 2023/2024, Kinderschminken und die Kinderbelustigung der Brezelspassplatzpatronen mit Spielen für die Kleinen. Der Reinerlös dieser Veranstaltung wird dem Kinderhospiz Arche Noah gespendet, um auch den Kindern dort eine Freude zu bereiten.“

Karneval der KFD Grafenwald

An Karneval gar nicht mehr wegzudenken sind auch die Karnevalssitzungen der KFD Grafenwald. Die Frauengruppe der katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands präsentieren in insgesamt vier Sitzungen ihr selbst einstudiertes Karnevalsprogramm. Dabei gibt es aktuell noch einige restliche Karten für die nächsten drei Veranstaltungen. Am Dienstag, 30. Januar um 15 Uhr und am Freitag, 2. Februar, um 18 Uhr, zeigen die Damen der KFD ihr Können. „Man sollte aber lieber schnell sein. Die Karten sind bald weg“, verkünden die Damen selbstbewusst.

Frauenkarneval der KFD Kirchhellen

Für den Frauenkarneval der KFD Kirchhellen am Mittwoch, 7. Februar, gibt es noch Karten. Am Donnerstag wird es ab etwa 20 Uhr eine Abendkasse für den Tanzabend geben. Foto: ks / WAZ

Die KFD Kirchhellen hat die beiden traditionellen Auftritte ihrer Theatergruppe vom Brauhaus am Ring in Miermanns Scheune verlegt. Für den Frauenkarneval am Mittwoch, 7. Februar, um 17 Uhr gibt es noch Karten, sagt Teamsprecherin Maria Kahnert. Zu haben sind sie in Miermanns Hofladen, Scheideweg 38, im Schuhhaus Flockert, Hauptstraße 48, sowie unter der Telefonnummer (02045) 82322. Nach der Vorstellung am Donnerstag, 8. Februar, wird es für die anschließende Tanzveranstaltung ab etwa 20 Uhr eine Abendkasse geben.

VfB Kirchhellen: „Karneball“

Der VfB Kirchhellen hält dem Brauhaus am Ring die Treue und bittet zum „Karneball“ am Samstag, 10. Februar. Karten können für 13,50 Euro an der Total-Tankstelle Ralf Josten an der Bottroper Straße erworben werden, im „Klosterstübchen“ an der Hauptstraße sowie bei den VfB-Heimspielen in der Vorbereitung. Falls es eine Abendkasse geben wird, kosten die Karten dort 15 Euro. Ab 20 Uhr sind die Türen vom Brauhaus geöffnet, damit um 20.30 Uhr der Karnevals-Spaß beginnen kann. Die Einladung des VfB: „Feiert mit uns, DJ Mike Fuchs und DJ Fire & Ice die 5. Jahreszeit im Februar!“ mit ks

