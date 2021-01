Nahverkehr S9: Am Wochenende fahren nachts Busse statt Bahnen

Die Bahn arbeitet am Wochenende zwischen Bottrop und Essen an ihren Signalanlagen. Deshalb lässt Abellio nachts Busse rollen.

In den Nächten von Freitag, 22. Januar, bis Sonntag, 24. Januar, jeweils zwischen 23 und 5 Uhr, entfallen die Fahrten der Linie S 9 von Abellio zwischen Essen Hbf und Bottrop Hbf aufgrund von Arbeiten an Leit- und Sicherungstechnikanlagen durch die DB Netz AG. Für die ausfallenden Fahrten wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen (SEV) eingerichtet.

Die Busse halten an den folgenden Haltepunkten: Bottrop Hbf Busbahnhof; Essen-Dellwig Ost: Bushaltestelle Bahnhof (Reuenberg in der Donnerstr.); Essen-Gerschede: Bushaltestelle Bahnhof (in der Donnerstr., wie Tram 103); Essen-Borbeck: Busbahnhof; Essen-Borbeck Süd: Bushaltestelle Bahnhof (Altendorfer Straße); Essen West: Bushaltestelle Bahnhof; Essen Hbf: Bussteig 10 (gegenüber der Postbank, Ausgang „Freiheit“).

Abellio empfiehlt, mehr Reisezeit in dem betroffenen Zeitraum einzuplanen. Die aktuellen Fahrpläne sind online unter www.abellio.de im Bereich „Verkehrsmeldungen“ abrufbar.