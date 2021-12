Heilig Abend gilt in den katholischen Kirchen in Bottrop die 2-G-Regel, zudem sind Anmeldungen notwendig.

Kirche Rund 50 katholische Weihnachtsgottesdienste in Bottrop

Bottrop. Für Heiligabend gilt in den katholischen Kirchen Bottrops die 2-G-Regel und Anmeldepflicht. Hier eine Übersicht über die Weihnachtsgottesdienste.

Das Bistum Essen hat sie zusammengezählt: Rund 50 katholische Weihnachtsgottesdienste gibt es in Alt-Bottrop. Und das sind nur die klassischen Formate, ohne Online-Angebote. Wo es in den Großpfarreien St. Cyriakus und St. Joseph in die Kirchen geht, ist zumindest für Heiligabend eine Anmeldung erforderlich. Das Verfahren läuft bereits; möglicherweise sind bereits Gottesdienste ausgebucht.

Zudem setzen die Katholiken in Bottrop bei den Heiligabendveranstaltungen auf 2-G und Maskenpflicht. , wobei Kinder und Jugendliche mit aktuellem Test teilnehmen können, wie Propst Jürgen Cleve betonte. Ansonsten gilt für alle katholischen Gottesdienste die 3-G-Regel.

Hier eine Gesamtübersicht, basierend auf der Zusammenstellung des Bistums:

Herz Jesu

Heiligabend: 14-16 Uhr Stationsgottesdienst der Pfadfinder, 17 Uhr Christmette, 21 Uhr Christmette der polnischsprachigen Gemeinde. (Anmeldung: 0157 344 631 72, E-Mail Anmelden@st-cyriakus.de, für die Veranstaltungen der polnischen Gemeinde online unter pmk.pmk-bochum.de)

Erster Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember: 9.30 Uhr: Festmesse, 15 Uhr Messe der polnischsprachigen Gemeinde

Zweiter Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember: 9.30 Uhr Festmesse, 15 Uhr Messe der polnischsprachigen Gemeinde.

Liebfrauen

Heiligabend: 17 Uhr Christmette (Anmeldemöglichkeiten auf www.joseph-bottrop.de / 77 59 76 33 oder 9 26 29)

Erster Weihnachtsfeiertag: 10 Uhr Festmesse

Zweiter Weihnachtsfeiertag: 10 Uhr Festmesse

St. Antonius

Erster Weihnachtsfeiertag: 9.30 Uhr Festmesse

St. Bonifatius

Heiligabend: 18 Uhr Christmette (Anmeldung 0157 881 021 79)

St. Cyriakus

Heiligabend: 14 Uhr Krippenfeier für Familien, 15 Uhr Krippenfeier, 17.30 Uhr Christmette, 22 Uhr besonderer Gottesdienst (Anmeldung: 0157 344 631 72, E-Mail Anmelden@st-cyriakus.de)

Erster Weihnachtsfeiertag: 11.15 Uhr Festmesse, 18 Uhr Festmesse

Zweiter Weihnachtsfeiertag: 11.15 Uhr Messe

Die Weihnachtskrippe der Kirche St. Cyriakus Bottrop. Foto: Lutz von Staegmann / FUNKE Foto Services

St. Johannes

Heiligabend: 15 Uhr Kinderkrippenfeier, 18 Uhr Christmette (Anmeldung 77 59 76 18 oder online auf https://www.joseph-bottrop.de/start/anmeldung-heilig-abend/ )

Erster Weihnachtsfeiertag: 11 Uhr Festmesse

Zweiter Weihnachtsfeiertag: 9.30 Uhr Festmesse, 11 Uhr Festmesse

St. Joseph

Heiligabend: 15 Uhr Wortgottesdienst mit Krippenspiel, 16.30 Uhr Familiengottesdienst mit Krippenspiel, 18 Uhr Christmette (Anmeldung 77 59 76 18 oder online auf https://www.joseph-bottrop.de/start/anmeldung-heilig-abend/ )

Zweiter Weihnachtsfeiertag: 11.30 Uhr Festmesse

St. Ludger

Heiligabend: 15 Uhr Gottesdienst für Kita-Kinder, 16 Uhr Gottesdienst für Schulkinder, 17.15 Uhr Gottesdienst für Schulkinder, 18.30 Uhr Christmette, 21 Uhr Christmette (Anmeldung: 0157 881 021 79)

Erster Weihnachtsfeiertag: 10 Uhr Festmesse, 11.30 Uhr Festmesse

Zweiter Weihnachtsfeiertag: 10 Uhr Festmesse, 11.30 Uhr Familienmesse mit Kindersegnung

St. Matthias

Heiligabend: 15.30 Uhr ökumenischer Kindergottesdienst (Anmeldung online über https://www.eventbrite.de/o/ev-kirchengemeinde-bottrop-altstadt-32019835785 )

St. Michael

Heiligabend: 22 Uhr Christmette (Anmeldung vor Ort nach Vorabendmessen)

Zweiter Weihnachtsfeiertag: 10 Uhr Festmesse.

St. Peter

Heiligabend: 15 Uhr Wortgottesdienst Kinderkirche (keine Anmeldung mehr möglich)

Erster Weihnachtsfeiertag: 11 Uhr Festmesse

St. Pius

Heiligabend: 15.30 Uhr Wortgottesdienst für Kinder mit Weihnachtserzählung (draußen, 3-G, Maskenpflicht), 18.30 Uhr Christmette (Anmeldung 77 59 76 34)

Erster Weihnachtsfeiertag: 11.15 Uhr Festmesse

Zweiter Weihnachtsfeiertag: 11.15 Uhr Festmesse

St. Suitbert

Heiligabend: 15 Uhr Kurze Krippenfeier, 15.45 Uhr Kurze Krippenfeier, 16.30 Uhr Kurze Krippenfeier, 21 Uhr Christmette (Anmeldung: 0157 344 631 72, Anmelden@st.cyriakus.de)

Erster Weihnachtsfeiertag: 11.15 Uhr Festmesse

Zweiter Weihnachtsfeiertag: 11.15 Uhr Festmesse

Die katholischen Gottesdienste samt ihrer Zugangsregeln sind online zusammengetragen auf der Internetseite weihnachten.bistum-essen.de . Stets aktuell gehaltene Infos für die beiden Großpfarreien St. Cyriakus und St. Joseph gibt es auch auf st-cyriakus.jimdo.com sowie auf joseph-bottrop.de

