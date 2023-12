Rückblick: Über diese Themen hat Bottrop 2023 diskutiert

Bottrop soll eine neue Zentralmoschee bekommen – ein viel diskutiertes Thema in 2023.

Bottrop Ein orientalisches Einkaufszentrum, eine neue Moschee und kein neues Rathaus: Diese Themen hat Bottrop in 2023 besonders bewegt.

Bekommt Bottrop schon bald ein orientalisches Einkaufszentrum in der Innenstadt? Wird die Ditib-Gemeinde eine neue Zentralmoschee an der Prosperstraße bauen mit Cafés und Geschäften? Diese Fragen haben in 2023 für viel Gesprächsstoff gesorgt.

Ebenfalls kontrovers diskutiert worden sind der geplante Neubau des Rathauses, der schließlich auf Eis gelegt wurde und die Sicherheit am ZOB. Und dann gab es da noch den Korruptionsfall im Rathaus ... Eine Übersicht der wichtigsten Nachrichten in diesem Jahr.

Korruptionsvorwurf im Bottroper Rathaus: Ordnungsamtsleiter entlassen

Im Februar 2023durchsucht die Polizei im Auftrag der Essener Staatsantwaltschaft Räume im Bottroper Rathaus. „Es geht um mögliche Unregelmäßigkeiten bei der städtischen Vergabe von Aufträgen an eine Sicherheitsfirma“, so Anette Milk, die damalige Sprecherin der Staatsanwaltschaft.

Im Fokus der Ermittlungen wegen Korruption steht der damalige Leiter des Ordnungsamtes, der von der Stadt umgehend freigestellt und dessen Posten im Mai mit Michael Althammer nachbesetzt wird. Auch gegen eine Bottroper Sicherheitsfirma wird ermittelt. Die Stadt kündigt die Verträge mit dem Security-Unternehmen aufgrund von Vertrauensverlust. Die WAZ berichtet in diesem Zusammhang über die Dumping-Preise im Sicherheitsgewerbe.

Merhaba: Bottrop soll ein orientalisches Einkaufszentrum bekommen

Diese Nachricht Ende März 2023 kommt überraschend: Nach der Pleite der Fakt AG will der Grundpfandgläubiger, der Emerald Mezzanine Funds aus Luxemburg, das Hansa-Center von der Düsseldorfer Firma SI&AM zu einem orientalischen Einkaufszentrum entwickeln lassen. Ein Basar, ein Hamam und viele Geschäfte für Hochzeitsmode, Schmuck und Möbel sollen im Merhaba angesiedelt werden.

Die Planungen lösen gemischte Gefühle aus, vor allem die Idee eines Hochzeitssaals stößt vielen auf. Schließlich sehen sich die Projektentwickler gedrängt, doch keinen Veranstaltungssaal zu etablieren. Manche befürchten zudem Zustände wie in Duisburg-Marxloh. Im Februar 2024 wollen die Projektentwickler die Unterlagen für die Baugenehmigung einreichen, schon im Sommer soll der Bau beginnen. Eine Luftnummer oder Realität? Das wird sich kommendes Jahr zeigen.

Ditib will große Zentralmoschee in Bottrop bauen

Die Ideen liegen schon lange in der Schublade, das Grundstück hat die Ditib-Gemeinde vor Jahren gekauft – nun konkretisiert sich aber der Bau einer neuen Zentralmoschee an der Prosperstraße. Ende August 2023 stellte Gemeindevorsitzender Ergin Kinaç die Planungen der Bottroper Politik vor. Sie soll zwei Minarette haben und von Cafés und Geschäften umgeben sein.

Die Bottroper Ditib-Gemeinde rechnet mit Baukosten von rund sechs Millionen Euro. Bis zur Eröffnung werden aber noch mindestens vier, fünf Jahre vergehen.

Bottroper ZOB: Wie steht es um die Sicherheit?

Neu ist dieses Thema nicht, erhält aber im Spätsommer 2023 eine neue Brisanz: die Sicherheit am ZOB. Im September wird ein 14-Jähriger von 20 Jugendlichen angegriffen – um 11 Uhr vormittags. Seine Mutter ist entsetzt, denn niemand hilft dem Jungen.

Nachdem bereits im Vorjahr eine Jugendbande für Unruhe gesorgt hat, entfacht wieder die Diskussion um die Sicherheitslage rund um den Busbahnhof. Forderungen nach Videoüberwachung werden wieder laut, die SPD will das nun prüfen lassen. Busfahrer berichten von einem unguten Gefühl, ebenso die Betreiberin der anliegenden Kneipe König-City, die sagt, sie habe „echt Schiss“.

Der Kommunale Ordnungsdienst intensivert seine Streife für drei Wochen. Es bleibt allerdings dabei: Das subjektive Sicherheitsgefühl ist bei vielen nicht gut, die Kriminalitätszahlen sind allerdings nicht außergewöhnlich hoch.

Das Hin und Her um den teuren Bottroper Rathaus-Anbau

140 Millionen Euro sollte er zunächst kosten, später wurde mit deutlich mehr kalkuliert: der neue Anbau für die Bottroper Stadtverwaltung, direkt neben dem historischen Rathaus auf der Fläche des Saalbaus. Im März 2023 kürt eine Jury den Siegerentwurf aus dem Architektenwettbewerb. Die Initiative Neustart Bottrop strebt im Frühjahr ein Bürgerbegehren gegen das teure Bauvorhaben an.

Doch es kommt anders. Anfang September verkündet die Stadtverwaltung, dass das Projekt auf Eis gelegt wird. Die Begründung: Der klamme Haushalt lässt eine solche Mega-Investition nicht zu. Nun sucht die Stadt nach Flächen, auf denen sie Teile ihrer Verwaltung auslagern kann.

A42-Sperrung trifft Auto- und Lkw-Fahrer in Bottrop und Umgebung

Das Thema zum Jahresende ist die Sperrung der A42. Weil die Brücke über den Rhein-Herne-Kanal marode ist und droht, dem Verkehr nicht mehr standzuhalten, ist die Autobahn zwischen Essen-Nord und Bottrop-Süd Mitte Dezember gesperrt worden. Was eigentlich nur sechs Tage dauern sollte, wird sich nun Monate hinziehen.

Denn mit der eingängigen Untersuchung der Brücke tauchen neue Mängel auf. Aktuell sieht es so aus, dass über diese Brücke nie wieder Fahrzeuge mit mehr als 3,5 Tonnen Gewicht rollen sollen. Wann sie für den Pkw-Verkehr wieder geöffnet werden kann, ist unklar. Ebenso, wann der Neubau der Brücke, dessen Planfeststellungsverfahren seit mehr als fünf Jahren läuft, beginnt.

