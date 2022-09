„Royal Donuts“ schließt Filiale am Bottroper Pferdemarkt

Die Franchisenehmer der Royal Donuts Filiale in Bottrop am Pferdemarkt haben auf Instagram angekündigt, die Filiale zu schließen.

Bottrop. Royal Donuts in Bottrop hat das Datum der Geschäftsaufgabe bekanntgegeben. Es ist das Ende aus einer Reihe von Öffnungen und Schließungen.

Die Filiale von „Royal Donuts“ am Pferdemarkt wird ab Oktober geschlossen. Das teilten die Franchisenehmer am Mittwochabend auf ihrem Instagram-Auftritt mit. „Ihr Lieben, wir verlassen ab dem 1.10.2022 unseren Standort in Bottrop“, ist dort zu lesen. „Wir bedanken uns für die tolle Zeit und wünschen euch alles Gute.“

Vor der Eröffnung von „Royal Donuts“ stand das Ladenlokal lang Zeit leer, davor versuchte sich an Ort und Stelle mit wenig Erfolg ein Döner-Imbiss. Mit der Geschäftsaufgabe der Franchisenehmer droht zum nächsten Monat ein neuer Leerstand in der ehemaligen Stadtküche von Mengede.

Royal Donuts feierte am Samstag, 27. Februar 2021, die Eröffnung am Bottroper Pferdemarkt. Manche Kunden standen bereits eine Stunde vor der Öffnung in der Schlange, die an diesem Tag bis zur Kneipe „Schäfer“ reichte. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Am 27. Februar 2021, also vor etwas mehr als anderthalb Jahren, mitten in der Corona-Pandemie, wurde die Filiale am Pferdemarkt feierlich eröffnet. Die Bottroperinnen und Bottroper fieberten diesem Datum entgegen. Schon vorab kündigten zahlreiche Kunden in den sozialen Netzwerken ihr Erscheinen an.

Am Tag selbst reichte die wartende Menschenschlange bis zur die Traditionskneipe „Schäfer“. Sogar der Kommunale Ordnungsdienst musste zwischenzeitlich einschreiten, um die Kunden an die damals noch strengen geltenden Abstandsregeln zu ermahnen.

Royal Donuts: Öffnung, Schließung, Öffnung und wieder Schließung

Für Irritationen sorgte im Januar dieses Jahres die Nachricht, dass die Filiale geschlossen ist und ein Umzug stattfinden wird. „Wir geben in Kürze auf unserer Instagram-Seite unseren neuen Standort und das Eröffnungsdatum bekannt“, hieß es damals von den Franchisenehmern.

Dann die Rolle rückwärts. Im Februar war das Ladenlokal wieder geöffnet. „Aufgrund interner Schwierigkeiten mussten wir leider (...) den Store schließen“, so ein Post auf dem Instagram-Auftritt. Auf WAZ-Anfrage wollte Nitin Gawdi, Inhaber der Filiale, damals nicht konkret auf die Hintergründe eingehen.

