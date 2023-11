Rottweiler-Hündin im Bottroper Tierheim muss operiert werden

Bottrop. Die Rottweiler-Hündin, die auf kuriose Weise ins Bottroper Tierheim kam, braucht eine Hüft-Operation. Die Tierfreunde rufen zu Spenden auf.

Dieser Tierheim-Fund war kurios: Eine Rottweiler-Hündin soll einem Mann vor Kaufland am Berliner Platz einfach von einem Obdachlosen in die Hand gedrückt worden sein. Der Obdachlose verschwand, der Mann brachte die Hündin ins Bottroper Tierheim. Nun steht fest: Sie muss operiert werden – mit hohen Kosten.

Die Tierfreunde hatten die Rottweiler-Dame auf den Namen Laika getauft. Nach den ersten Untersuchungen mussten sie feststellen, dass Laika „schwerwiegende Hüftprobleme“ hat, wie die Tierfreunde auf ihrer Homepage schreiben. Sie leide an einer Hüftdysplasie, beide Seiten der Hüfte seien „hochgradig betroffen“.

„Dies bedeutet für die aktive Hündin zwei Operationen mit anschließender Heilung und Schonung“, so die Tierfreunde, die nun um finanzielle Unterstützung bitten. „Ohne Ihre Unterstützung können wir es nicht stemmen“, appellieren die Mitarbeiter des Tierheims. „Jeder Euro hilft.“

Bottroper Tierheim braucht Spenden für Hunde-Operationen

Denn nicht nur Laika hat ein Hüftproblem. Auch die zehn Monate alte Cora, die das Tierheim kürzlich aufgenommen hat, leidet an einer Dysplasie. Weil sie noch jung ist, soll mit der OP noch gewartet werden; perspektivisch wird sie aber nötig sein. „Wir möchten den beiden Hündinnen ein schmerzfreies Leben ermöglichen“, so die Tierfreunde. Somit kommen aber hohe Kosten – vierstellig pro Operation – auf das Tierheim zu.

Wer das Tierheim bei den Kosten unterstützen möchte, kann Geld an eines der beiden Spendenkonten überweisen: Sparkasse Bottrop, IBAN: DE25 4245 1220 0001 0066 00; Volksbank, IBAN: DE86 4246 1435 5200 2083 00; oder per Paypal an https://www.paypal.com/paypalme/tierheimbottrop.

