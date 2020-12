Rotlicht missachtet: Drei Bottroper bei Unfall verletzt

Bei einem Unfall in Bottrop wurden drei Menschen leicht verletzt.

Bottrop. Im Kreuzungsbereich von Essener und Borbecker Straße kam es am Samstag zu einem Unfall. Dabei wurden drei Menschen leicht verletzt.

Bei einem Unfall im Kreuzungsbereich von Essener und Borbecker Straße in Bottrop wurden drei Menschen leicht verletzt. Der Unfall ereignete sich am Samstagnachmittag gegen 16.20 Uhr, so die Meldung der Polizei.

Ein 20 jähriger Offenbacher war mit seinem Wagen auf der Essener Straße in Richtung Essen. unterwegs. Im Kreuzungsbereich missachtete er das Rotlicht und stieß dann mit dem Auto eines 41-jährigen Bottropers zusammen, der gerade nach links in die Essener Straße abbog.

Verletzte konnten das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung verlassen

Durch den Zusammenstoß wurden der Bottroper und seine beiden Mitfahrer leicht verletzt. Mit dem Rettungswagen wurden sie ins Krankenhaus gebracht, konnten jedoch nach ambulanter Behandlung bereits wieder entlassen werden.

