Blutreserven knapp: DRK Kirchhellen ruft zum Spenden auf

Bottrop-Kirchhellen. Das DRK meldete zum Jahreswechsel ein historisches Tief. Jetzt erholen sich die Blutreserven wieder, doch das DRK ist für jede Spende dankbar.

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) organisiert erneut einen Blutspendetermin in Kirchhellen. Blutspenden werden dringend gebraucht, sagt Stephan David Küpper, Sprecher des DRK Blutspendedienst West. Zum Jahreswechsel habe es ein „historisches Tief an Blutspenden“ gegeben.

„Anfang Januar hat sich die Situation so stark verschärft, dass wir statt eines Bestands für den Bedarf für fünf Tage, nur noch einen Bestand für 0,8 Tage hatten“, erzählt er. Es sei schwierig, bis ins Detail nachzuvollziehen, woran dieser starke Rückgang an Spenden gelegen habe, sagt Küpper. Hauptgrund sei wohl die Krankheitswelle Ende 2022.

Lesen Sie weitere Berichte aus Kirchhellen:

Dass die tägliche Planzahl an Blutspenden über einen langen Zeitraum nicht erreicht werden konnte, zeige sich auch heute, einige Wochen später, immer noch. „Wir konnten in den letzten Wochen den Bestand vom historischen Tief wieder nachhaltig erholen. Wir dürfen aber trotzdem nicht locker lassen und müssen die Menschen auch weiter zur Blutspende motivieren“, sagt Stephan David Küpper.

Denn der Bestand an Blutspenden sei immer nur ein Ist-Zustand und könne schnell wieder sinken. Sorge machen dem DRK vor allem die aktuell wieder steigenden Krankheitszahlen, nicht zu letzt bedingt durch ausgelassene Karnevalspartys, sagt Küpper. Das Frühjahr sei grundsätzlich eine schwierige Zeit für Blutspenden.

Die Folgen von fehlenden Blutreserven sind fatal

Erneute Mangellagen an Blutspenden will das DRK mit aller Kraft vermeiden und wendet sich daher mit Aufrufen zum Spenden an die Bevölkerung. Denn zum historischen Tiefpunkt der Blutspenden, musste das DRK den Krankenhäusern ihre Blutlieferungen um bis zu 60 Prozent kürzen. Die Folge waren verschobene und abgesagte Operationen, die ohne Blutspenden nicht durchgeführt werden konnten. Damit diese Situationen nicht erneut auftreten, organisiert das DRK auch in Bottrop verschiedene Blutspendetermine.

Am 26. Februar kann am Vestischen Gymnasium in Kirchhellen Blut gespendet werden. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Kirchhellener sind schon immer engagierte Spender, jetzt sind sie wieder gefragt

Der nächste Termin für Blutspenden in Bottrop ist am 26. Februar im Vestischen Gymnasium in Kirchhellen. Von zehn bis 14 Uhr kann an dem Tag Blut gespendet werden. Termine können bereits im Voraus online reserviert werden. Darüber hinaus veranstaltet das DRK am 20. März einen weiteren Blutspendetermin iim Pfarrsaal St. Joseph in Batenbrock. Die nächsten Termine in Kirchhellen: Sonntag, 30. April, 10 bis 14 Uhr, Pfarrheim Heilige Familie Grafenwald. Sonntag, 11. Juni, 10 bis 14 Uhr, Vestisches Gymnasium. Sonntag, 2. Juli, 10 bis 14 Uhr, Brauhaus am Ring.

Dass die Bottroper engagierte Blutspender sind, zeigte sich schon in den vergangenen Jahren. Die Kirchhellener spendeten beim Blutspende-Marathon, im Vergleich zu Gladbeck und Gelsenkirchen, mit Abstand am meisten Blut. An diesen Erfolg möchte man auch in der aktuellen Situation wieder anknüpfen und hofft auf zahlreiche Spenden in Kirchhellen.

Darf ich überhaupt spenden? Ein Online-Tool des DRK kann helfen

Krankheitswellen reduzieren die Zahl der Spenden: Akut kranke Menschen dürfen kein Blut spenden. Stephan David Küpper empfiehlt, vorher den online Blutspende-Check des DRK zu machen. Denn auch nach einer Corona-Infektion darf frühestens nach 14 Tagen, in einigen Fällen auch erst nach vier Wochen, wieder gespendet werden.

Hier geht es zum online Blutspende-Check: https://www.drk-blutspende.de/spende-check/west

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop