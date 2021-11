Rotarier laden zum Weihnachtskonzert auf den Schmücker Hof

Kirchhellen. Trotz der Coronabeschränkungen soll das Traditionskonzert stattfinden. Richetta Manager präsentiert junge Künstler auf der Freiluftbühne.

Das Weihnachtskonzert „ Vom Zauber der Weihnacht“ auf dem Schmücker Hof gehört am 4. Adventssonntag schon zu den traditionellen Veranstaltungen kurz vor den Festtagen. Pandemie bedingt musste das „Open Air“ Event im letzten Jahr ausfallen, soll aber in diesem Jahr bei aller gebotenen Vorsicht am 19 Dezember im Innenbereich vor der Remise stattfinden.

Der Förderkreis des Rotary Clubs Gladbeck-Kirchhellen möchte als Ausrichter das beliebte Konzert als „Lichtblick in besonderer Zeit“ durchführen, sagt Hausherr Eberhard Schmücker. Man wolle die Weihnachtszeit in festlicher Atmosphäre begehen und ein Zeichen setzen, dass es auch ein Leben mit und nach Corona gibt.

„Von Woche zu Woche schauen, was möglich ist“

Klare Intention sei, dass die Veranstaltung stattfindet, aber: „Wir müssen von Woche zu Woche schauen, ob es nach denn geltenden Vorschriften möglich ist“, sagte Schmücker. „Wir machen es gerne, müssen aber aufpassen, um im gesetzlichen Rahmen zu bleiben,“ ergänzt Rotary- Präsident Ludger Wübbelt. Es gebe zwar momentan noch keine Einschränkungen, aber „ wir müssen von Woche zu Woche schauen.“ beschreibt Schmücker die ungewisse Lage. Die Veranstaltung sei „auf Sicht geplant, „wir können auch noch recht kurzfristig die Reißleine ziehen.“

Zwar wolle man das Event nach bewährtem Muster ausrichten und auch eine weihnachtliche Stimmung schaffen, aber die Frage sei eben, was in einem Monat möglich sei. Aus den Erfahrungen der letzten Jahre könne man mit rund 1000 Besuchern rechnen, das sei unterhalb der jetzigen bestehenden Obergrenzen. An den Eingangsbereichen werde es die strikte Kontrolle der 2-G-Regeln geben.

Richetta Manager organisiert das Open Air

Stimmungsvolle Atmosphäre: Impression vom Vorweihnachtskonzert auf dem Hof Schmücker. Foto: Archiv, Heinrich Jung / FUNKE Foto Services

Die künstlerische Leitung und musikalische Organisation der Veranstaltung mit Solisten, Band und Chören hat wie immer die US-amerikanische Sopranistin und Powerfrau Richetta Manager, die seit vielen Jahren bei der Open - Air - Veranstaltung auf der Bühne steht. Unterstützt wird sie von jungen Künstlern. Richetta Manager präsentiert die Musical-Darstellerin Annika Firley aus Marl , eine studierte Folkwangschülerin, Musiktherapeutin und Gesangsdozentin, die auch schon am Musiktheater Gelsenkirchen (MIR) auftrat. Der Musiker und Sänger Sebastian Schiller gehört zum Ensemble des MIR und ist in Opern und Musicals aufgetreten. Als Nachwuchskraft wirkt das musikalische Talent und Model Laetitia Stengel mit, die Tochter des Pianisten und langjährigen Kapellmeisters am MIR Bernhard Stengel.

Gesungen werden Songs aus „Sister Act“ „Respect“ von Aretha Franklin, „Cold as Ice“ von Sarah Connor und Evergreens wie „Over the Rainbow.“ Dabei sein werden wie immer die Wolfgang Wilger Band und der Junge Chor Beckhausen. Wie gewohnt sollen auch zum Abschluss gemeinsam beim „Rudelsingen“ deutsche Weihnachtslieder gesungen werden.

Erlös geht an Bottroper Präventionsprojekt

Der Erlös der Veranstaltung geht wie immer an eine soziale Einrichtung, dabei sollen gezielt nachhaltige Vorhaben gefördert werden. In diesem Jahr geht die Spende an das Frauenzentrum Courage in Bottrop. Dort sollen die Mittel für das 2022 geplante Projekt „Respekt - Sexuelle Grenzverletzungen erkennen und handeln“, ein Präventionsprojekt für Jugendliche und junge Erwachsenen, eingesetzt werden.

Der Vorverkauf Karten für das Konzert am 19. Dezember ab 17 Uhr sind ab Ende November erhältlich auf dem Schmücker Hof, Optik Hahne in Gladbeck sowie den Ele-Centern Gelsenkirchen, Buer und Gladbeck. Schüler zahlen im Vorverkauf 10 Euro, Erwachsene 15 Euro, an der Abendkasse kostet der Eintritt 18 Euro. Die Veranstaltung unterliegt der konsequenten Anwendung der 2-G-Regel.

