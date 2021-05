Rollerfahrt unter Drogen: Bottroper (27) kollidiert mit Auto

Ein Mann ist in Bottrop bei einem Unfall mit seinem Roller verletzt worden.

Bottrop. Ein 27-Jähriger ist bei einem Unfall mit seinem Motorroller in Bottrop am Dienstag verletzt worden. Er stand unter Alkohol- und Drogeneinfluss.

Er war auf der Straße Am Timpenkotten unterwegs, als er auf Höhe Mommkamp links an einem Auto vorbeifahren wollte. Der Autofahrer (59) bog zeitgleich links ab. Der Rollerfahrer wurde über die Motorhaube geschleudert, der Roller rutschte in zwei geparkte Autos.

Der 27-Jährige verletzte sich nur leicht. Wie die Polizei später feststellte, hatte er Alkohol und Drogen konsumiert. Der Roller war nicht versichert und der Mann konnte keinen Führerschein vorlegen. Gegen ihn wird nun ermittelt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 2300 Euro.

