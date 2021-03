Rohstoffverknappung trifft die MC-Bauchemie in Bottrop

Bottrop. Das weltweit tätige Bauchemie-Unternehmen aus Bottrop berichtet von Preiserhöhungen für Rohstoffe. Das wirkt sich auf die eigenen Produkte aus.

Das Unternehmen MC-Bauchemie mit Sitz in Bottrop teilt mit: „Die chemische Industrie erlebt zurzeit weltweit eine in der jüngeren Geschichte noch nicht dagewesene Verknappung an Rohstoffen. Dies geht einher mit drastischen Preiserhöhungen für viele Rohstoffe, die für die Herstellung von bauchemischen Produkten notwendig sind.“

MC-Bauchemie will seine Lieferfähigkeit sichern

Der weltweit tätige Hersteller bauchemischer Produkte unternehme alles, um die Lieferfähigkeit zu sichern, sehe sich aber gezwungen, die Preise für eine ganze Reihe von Produkten zu erhöhen. „Die Zuspitzung dieser Marktsituation ist auf eine außergewöhnlich hohe Auslastung sowie zahlreiche Ausfälle in der rohstoffproduzierenden Industrie zurückzuführen, die zu einer Überhitzung der Märkte geführt hat. Viele Unternehmen haben höhere Gewalt gemeldet und sind zurzeit lieferunfähig“, so die MC-Bauchemie. So habe in den USA der Wintersturm Mitte Februar in weiten Teilen die Öl- und chemische Industrie lahmgelegt.

Rohstoff-Preise teils ums Vierfache erhöht

Dazu komme eine weltweit vorherrschende Störung der Logistikketten, die u.a. durch eine Vollauslastung der Schiffe und einem Mangel an Leercontainern gekennzeichnet ist. Dadurch erhöhten sich Logistik- und Frachtkosten.

Viele Unternehmen hätten die Preise für Rohstoffe mehrfach erhöht, teils ums Vierfache. Infolge dessen werde MC-Bauchemie in den betroffenen Produktkategorien ab 1. April die Preise um bis zu 15 Prozent anheben.