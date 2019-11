Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Rohre für die Automobilindustrie

Das Bottroper Werk gehört seit 2008 zur Benteler-Gruppe. Damals übernahm die Gruppe die Schweizer Rothrist AG mit dem Werk an der Knippenburg.

Dort stellt Benteler hauptsächlich Rohre für die Automobilindustrie her. Sie kommen unter anderem in Gasfedern, wie sie zum Hochstellen von Motorhaube oder Kofferraum nötig sind, in Gelenk- und Nockenwellen oder in Stabilisatoren im Fahrwerk zum Einsatz.