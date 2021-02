Rohrbruch: Essener Straße in Bottrop teils gesperrt

Bottrop. In der Essener Straße ist ein Rohr gebrochen. Ab Montag werden beide Spuren in Richtung Essen gesperrt. Aber schon jetzt Beeinträchtigungen.

Autofahrer, die derzeit nach Essen wollen, müssen sich auf Beeinträchtigungen einstellen. Der Grund: Ein Rohrbruch in der Essener Straße in Höhe des Plankenschemms. Ab Montagmorgen müssen deshalb beide Fahrspuren in Richtung Essen gesperrt werden teilt die RWW mit. Wie der Verkehr in Richtung der Nachbarstadt stattdessen fließen wird, stand am Freitagnachmittag noch nicht fest. Gut möglich, dass er über die Gegenfahrbahn geleitet wird und damit beide Fahrtrichtungen nur einspurig zur Verfügung stehen.

Der Schaden ist am Freitagmorgen aufgetreten, während der vorbereitetenden Arbeiten für die Reparatur konnte der Verkehr zumindest noch über ein Spur fließen, für die eigentlichen Reparaturarbeiten sei jedoch die Sperrung beider Spuren nötig, so die Mitteilung. Bis zum Ende der Woche müsse mit Beeinträchtigungen auf der Straße gerechnet werden.

Die Trinkwasserversorgung sei jedoch sicher gestellt, so der Versorger.