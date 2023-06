Rhein-Herne-Kanal: Warum das Baden hier verboten ist

Eigentlich verboten: das Schwimmen im Rhein-Herne-Kanal wie hier in Wanne-Eickel.

Bottrop. Das Baden und Schwimmen in Kanälen wie dem Rhein-Herne-Kanal im Bottroper Süden ist verboten. Das sind die Gefahren und drohenden Bußgelder.

Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt warnt vor dem Schwimmen in künstlichen Wasserstraßen wie dem Rhein-Herne-Kanal im Bottroper Süden – diese dienten in erster Linie dem Schiffverkehr, das Baden ist hier nicht erlaubt.

Ausdrücklich verboten ist das Schwimmen in folgenden Bereichen:

im Bereich von 100 Metern ober- und unterhalb von Brücken, Wehren, Hafeneinfahrten, Liegestellen und Anlegestellen der Fahrgastschifffahrt

im Schleusenbereich

im Arbeitsbereich von schwimmenden Geräten

Schwimmen im Kanal birgt Gefahren für sich und andere

Barbara Stockem, Fachbereichsleiterin Schifffahrt, wart vor den Gefahren des Badens im Kanal: „Binnenschiffe verursachen starke Wellen und Strömungen, die nicht nur schwer zu erkennen, sondern auch sehr gefährlich sind.“

Durch die Bug- und Heckwellen der Schiffe könnten Badende mitgerissen oder gegen Spundwände beziehungsweise Steinböschungen gedrückt werden und sich hierbei schwer verletzen. „Bei Schwimmenden, die einem Schiff zu nahekommen, besteht die Gefahr im Sog des nach unten verdrängten Wassers unter den Schiffsrumpf gezogen oder vom Propeller erfasst zu werden.“

Schwimmern im Rhein-Herne-Kanal droht Bußgeld

Wer trotz der Verbote schwimmt, muss eigene Schäden selbst tragen und für fremde Schäden und Verletzungen haften. Verboten ist auch das Springen von Brücken. Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt weist darauf hin, dass Springende nicht nur andere Verkehrsteilnehmende wie Ruderer oder Stand-Up-Paddler gefährden, sondern wegen eventuell dicht unter der Wasseroberfläche treibender oder am Boden liegender Gegenstände auch sich selbst. Bußgelder bis zu 200 Euro sind möglich. Mit einer Anzeige oder einem Verwarnungsgeld müsse auch rechnen, wer aus dem Wasser heraus Schiffe anschwimmt oder diese gar betritt.

In Bottrop gibt es keine freien Gewässer, in denen das Schwimmen erlaubt ist. Bleibt also ein Besuch im Stenkhoffbad.

